Hasret Nur, PKK'nın kaçırdığı hiç görmediği babası için HDP önünde nöbette

İZMİR'de 7 yaşındaki Hasret Nur Alemdağ, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan hiç görmediği babası Emrah Alemdağ için babaannesi ve halasıyla birlikte HDP il binası önünde nöbete başladı.

Emrah Alemdağ, Erzurum'da 22 yaşında çobanlık yaparken 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Alemdağ'ın annesi Muhbet Alemdağ, tekrar oğluna kavuşabilmek için kızı Sevda Kaplan ve kaçırılan oğlunun hiç görmediği kızı 7 yaşındaki Hasret Nur Alemdağ ile HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbete başladı. Muhbet Alemdağ, oğlunun bu süreçte sadece bir kez ablası ve eşiyle telefonda görüştüğünü söyledi. Oğlunu istediğini belirten Muhbet Alemdağ, "Torunum babasız kaldı. Oğlumu geri istiyorum. Devlet benim yanımda, polis benim yanımda. HDP yetkilileriyle de görüştüm. Benim ve eşimin numarasını aldılar. Hala cevap bekliyorum. Ama ne oğlum geldi, ne de bir cevap" dedi.

KORKMASIN, GERİ GELSİNEmrah Alemdağ'ın ablası Sevda Kaplan ise kardeşinin kaçırıldığı zaman eşinin 3 aylık hamile olduğunu ve şu an 7 yaşında hiç görmediği 'Hasret Nur' adında bir kızının olduğunu söyledi. Kardeşimin yaşayıp, yaşamadığını bile bilmediğini belirten Kaplan, "Kardeşim için burada nöbetteyim. Korkum yok. Kardeşimle bir irtibat kurmak için 2 senedir uğraşıyorum. Bir türlü ulaşamadım. Neredeyse ses versin, bize ulaşsın, kendisiyle konuşalım. En son 2 yıl önce, bir kez konuşmuştuk. Çocuğunu sordu. Geri döndüğünü, ancak yakalandığını söyledi. Bir daha da kendisinden haber alamadık. Kızı da babasını soruyor. Gelip, kızına sahip çıksın. Kızı onu merak ediyor. Güvenlik güçlerine güvenim tam, hiçbir şeyden korkmasın. Yeter ki gelsin. Bize ulaşsın. Hepimiz onu hasretini çekiyoruz. Yavrusunu düşünsün gelsin" diye konuştu.Emrah Alemdağ'ın kızı Hasret Nur Alemdar ise, "Babam gelince onu öpeceğim. Onun elini tutup buraya getireceğim" dedi.

450 SENE DE OLSA EVLADIM İÇİN BEKLEYECEĞİMKızı terör örgütü tarafından kaçırılan Mehmet Laçin'in de HDP İzmir İl Başkanlığı önündeki nöbeti sürüyor. Mağdur aileler olarak tek çarelerinin HDP ile mücadele olduğunu ifade eden Mehmet Laçin, "Hikayelerimiz ayrı, acılarımız aynı. Kızım kaçırıldıktan sonra sağlığım bozuldu. Hasta oldum 450 gündür ben bu nöbetteyim. 450 sene olsa ben bu kapıdan kalkmam evladımı almadan. Mağdur aileler olarak tek çaremiz, HDP'ye karşı mücadele etmektir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Nöbet tutan aileden görüntü-Aile ile röportaj-7 yaşındaki kızının babasının resmini öptüğü görüntüler-Mehmet Laçin'le röportaj-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökçe ADAR - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Bahçesaray'ın yüksekleri karla beyaza büründü (2)

KAR KALINLIĞI 15 SANTİME ULAŞTIVan'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olyumsuz yönde etkilerken, ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye çıktı. Mahalle halkı küreklerle toprak evlerinin damlarını temizlemeye çalıştı. Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle, karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaparken, Bahçesaray Belediyesi ekipleri de destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Beyaza sürünen Bahçesaraya bağlı Çatbayır Mahallesi'nden genel görüntü-Lapa lapa yağan kar-Kar tutan ağaç dalları-Karda otlatılan koyunlar-Detaylar-Ecin damlarını temizleyen vatandaşlarBir vatandaş ile röportaj-DetaylarBehçet DALMAZ/VAN,

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Kumköy sahili, çöp yığınlarına teslim

Antalya'da beş yıldızlı otellerin yanı başında bulunan Kumköy sahili, insan eliyle kirliliğe yenildi. Yaz sezonunda özellikle Serik ve Aksu bölgesinden gelenlerin çardak ve oba kurduğu, ince kumuyla ünlü sahil şeridi, çöp yığınlarına teslim oldu. Antalya kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta, beş yıldızlı oteller bölgesi Kundu'nun yanı başında bulunan Kumköy sahili, kirliliğe teslim oldu. İnsan eliyle kirliliğin her ayrıntısının göze çarptığı sahil şeridinde, dalgalar, içecek şişelerine, yiyecek poşetlerine ve kumsaldaki su şişelerine vuruyor. Poşetler dalgaların etkisiyle denize süreklenerek deniz canlılarına zarar veriyor. Sahilde balık tutanlar ise etraflarındaki kirliliğe aldırmadan avlanmaya devam ediyor.ŞORTTAN KESİK KABLOYA, CAM ŞİŞEDEN YİYECEK POŞETİNEKilometrelerce uzunluktaki kumdan sahilde içecek şişeleri, plastik atıklar, boxer şortlar, kesik kablo boruları, maske, plastik atıklar, cam şişelerin görüntüsü, çevreye duyarlı vatandaşlar üzdü. Günü birlikçilerin yanı sıra, bölgeyi yaz sezonu süresince çardak kampı için kullananların geride bıraktıkları, su birikintilerini de doldurdu. CARETTA CARETTA YUVALARI DA BÖLGEDEBölge aynı zamanda caretta carettaların yavrulama alanı olarak biliniyor. Uyarı tabelalarının asılı olduğu plaj boyunca, caretta caretta yuvaları için dikkatli olunması isteniyor. Kirliliği görenler ise "Çevresine bu kadar duyarlı olup kendi kullandığı alanı çöp yığınlarıyla dolduran insanlar nasıl bu yuvaları korusun" yorumunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sahildeki kirliliktenBalık tutan balıkçılardanEtrafa saçılan çöplerdenSu birikintisi içindeki plastik şişelerdenKirlilikten detay görüntülerHABER-KAMERA: İbrahim LALELİ/ANTALYA,

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Teksas çölünü tek başına geçen efsane motosikletçi koronavirüsten öldü

ABD'nin Teksas çölünü tek başına geçen Ordulu efsane motosikletçi Osman Gürsoy (85), covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyayı 5 kez dolaşan Gürsoy, özel ekipler tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

1960'ların 'scooter'ı olan Vespa şehir motosikleti ile dünyanın etrafını 5 kez dolaşacak kadar yol yapan, ABD'nin Teksas çölünü bir günde geçen, Avrupa'da gezmedik ülke bırakmayan Ordulu Osman Gürsoy, bir süre önce rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Gürsoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün hayatını kaybetti.

Efsane motosikletçinin cenazesi bugün ailesi tarafından hastane morgundan alınarak, özel ekipler eşliğinde Altınordu ilçesine bağlı Nizamettin Mahallesi'ndeki evine getirildi. Daha sonra mahalledeki kabristanlığa götürülen Gürsoy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Defin sırasında koronavirüs tedbirlerine uyuldu.

'MOTOSİKLETLERE AŞIK BİR İNSANDI'

Osman Gürsoy'un yeğeni Hayati Akyol, "Yıllarca İngiltere'de çalışmıştı. Motor meraklısıydı. Motosikletiyle dünya turu yaptı. 1-2 aydır hastaydı. Aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. Kimseye zararı olmayan, kendi halinde yaşayan, motosikletlere aşık bir insandı. Uzun süredir rahatsızlıkları vardı. Bir anda oldu. Ambulanstan geçti diye bir şüphe varö dedi.