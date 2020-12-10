Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 14

10.12.2020 14:55
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Son dakika gündem haberine göre BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİUlaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çin treni Azerbaycan'a ulaştı (2)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir Valiliği ziyaretinin ardından Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na geçti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çin treni Azerbaycan'a ulaştı (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir Valiliği ziyaretinin ardından Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na geçti. Parti yönetimi ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, bazın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mart ayından bu yana yaşanan pandemi sürecine rağmen şantiyelerin açık ve çalışmalara devam ettiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemize yayılmış 3 binin üzerindeki şantiyemizde 400 bine yakın çalışımız ile birlikte memleketimize katkıda bulunmak için büyük bir özveriyle çalışmalarımız var. Mart ayından bu yana devam eden salgı sürecinde bile bütün tedbirlerimizi aldık. Arkadaşımız büyük bir özveriyle hiçbir şantiyemizi kapatmadan, işlerimizi bir bir tamamlıyoruz. Bir taraftan açılışlar yapıyoruz, bir taraftan temeller atıyoruz. Ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Yaşam kalitesini güçlendiriyoruz, yaptığımız bütün yatırımlar bölgesinde istihdama, üretime, ticaret, turizme katkı sağlayan projelerö dedi.

'KAZALAR YÜZDE 80 AZALDI'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hazırladıkları projelerin çok değerli olduğunu belirten Karaismailoğlu, bölünmüş yollar sayesinde kazalarında yüzde 80 oranında azaldığını kaydederek, Bunlar yüzyıllar boyu ülkemize hizmet edecek, çok değerli projeler. Özellikle karayollarında son 18 yılda yaptığımız 28 bin kilometre bölünmüş yolla, taşıt trafiğinin yüzde 179 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'ne varan azalmalar oldu. Yani yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık. İnşallah bu yatırımlar artarak devam edecek. Pandemi sürecinde bu kadar kısıtlamaya rağmen, bizlerin çalışmaları durmadan devam ediyor. Tedbirlerimizi elden bırakmıyoruzö diye konuştu.AKHİSAR ÇEVRE YOLU HAFTA SONU AÇILACAKBakan Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Akhisar çevreyolunun hafta sonu açılacağını belirterek, "Bu Cumartesi günü Akhisar çevre yolunu hizmete alacağız. Daha sonraki hafta sonu Malatya Köprühan köprüsünü, daha sonraki hafta sonu Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini hizmete alarak 400 kilometrelik Kuzey Marmara otoyolunu tamamlamış olacağız. Yine Ankara-Niğde otoyolunda eksik kalan kısmını da tamamladık. Onu da önümüzdeki hafta açılışını yaparak hizmete alacağız. Demir yollarında büyük bir atılım var. Önümüzdeki yıllar demir yolları yılları olacak. Orada da bir taraftan hızlı trenlerin imalatları, bir taraftan sanayi bölgelerine bağlantılar, bir taraftan limanlara bağlantıları, bunları yaparak ülkemizdeki üretimdeki lojistik maliyetleri düşürmeyi hedefliyoruz. Yine ülkemizdeki üretimin yurt dışına demir yolu ile ihracatıyla ilgili de tüm çalışmaları yapıyoruz. Onlarında önünü açmak için büyük bir özveri ile çalışıyoruzö şeklinde konuştu.'ÇİN'E TRENLERİNİN DEVAMI GELECEK'İstanbul'dan yola çıkan ve Çin'e giden ilk ihracat trenini hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni ihracat trenleri için görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek, "Çin'den Pekin'e uzanan demir ipek yolunun orta koridorunu kullanarak ilk ihracat trenini Çin'e göndermiştik. Bunu peşi de gelecek inşallah Onunda bağlantılarını ve görüşmelerini yapıyoruz. Artık bundan sonra ülkemizden Çin'e ve Avrupa ülkelerine demir yolu ile birçok ihracat trenlerimizi faaliyete geçireceğiz. Onların çabası içerisindeyizö ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından Eskişehir'deki Ak Partili belediye başkanlarıyla basına kapalı olarak görüşerek, şehirden ayrıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Adil Karaismailoğlu, Eskişehir, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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