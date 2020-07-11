"Kıymetli hemşerilerimiz, lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. İl dışından gelen hemşerilerimizin evlerinde 14 gün kuralına riayet etmeleri önem arz etmektedir. İl dışından gelen hemşerilerimizin kendilerini izole etmeleri ve hemşerilerimizin kalabalık ortamlara girmemeleri önem arz etmektedir."

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan , kent genelinde koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Tunceli 'de vakalar arttı, vali 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı yaptı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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