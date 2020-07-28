Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Kazada yaralanan 17 asker taburcu oldu, şoförlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

MERSİN'in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanan otobüste yaralanan askerlerden 17'si taburcu oldu. Kazada şehit düşen askerler gözyaşları arasında toprağa verilirken, şoförlerin de cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında dün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa- Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 2 otobüs şoförü de yaşamını yitirdi. Yaralanan 27 asker hastanelere kaldırıldı. Şehitler, yapılan törenlerle memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Murat SÖZERİ-Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/ MERSİN

====================

Bayramda, Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiğe takılmadan ilerleyecekler

KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirecek tatilciler, bu bayram Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç yoğunluğuna takılmadan hızlı bir şekilde ilerleyebilecek. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arası bayramda geçici olarak hizmete açılacak.

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan köprü konumunda bulunan Kocaeli geçişinde her bayram TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Dilovası rampası, Hereke geçişi ve Bekirdere rampasında arife günleri ile bayramın bitiş günlerinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geliyordu. Maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar da eklenince yollarda kilometrelerce kuyruk oluşunca bayram yolculuğu çileye dönüyordu.

ARAÇLAR KUZEY MARMARA YOLUNDA HIZLI SEYREDECEKUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı ile ilgili müjdeyi açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bölümünü oluşturan Sevindikli ile İzmit kavşakları arasındaki bölümünün geçici olarak ulaşıma açılacağını açıkladı. Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Kavşağı ile İzmit kavşağının bayramda geçici olarak açılacak olması bayram başlangıcı ve bitişinde yollarda yaşanabilecek yoğunluğun azalması planlanıyor. Kuzey Marmara yolunda araçlar hızlı ve yoğunluğa takılmadan ilerleyebilecek. İstanbul'dan Ankara yönü 29 Temmuz saat 00.01'de açılarak arife ve bayramın iki günü ulaşıma açık olacak. Ankara İstanbul yönü ise 2 Ağustos saat 00.01'den itibaren 5 Ağustos gecesi saat 24.00'e kadar ulaşıma açık kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Tünel geçişi-Anons-Yoldan geçen araçlardan detaylar

Haber-Kamera-Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),

============================================

Dilenci, topladığı paraları torununun üzerinde saklamış ÇORUM'da, zabıta, Kurban Bayram öncesi dilencilere yönelik denetim yaptı. Yakalanan dilencilerden birinin topladığı paraları, 6 yaşındaki torununun pijamasının lastik kısmına, birinin de cep telefonunun kılıfına sakladığı ortaya çıktı.

Kentteki ana caddelerde, vatandaşların duygularını suistimal ederek para toplayan dilenciler, bugün zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimle yakalandı. Çoğunluğunun yanında çocuk olan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada üzerleri aranan dilencilerden M.Y.'nin topladığı paraları yanında gezdirdiği 6 yaşındaki torununun pijamasının lastik kısmına, adı öğrenilemeyen bir dilencinin de cep telefonunun kılıfına gizlediği tespit edildi.

Dilencilere, kabahatler kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Dilencilerin belediyeye getirilmesi-Pijama bölümünden çıkan paralar-Telefon kılıfından çıkan paralar-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM -

============================

Kazak anne, 2 buçuk aydır kayıp kızını bulmak için televizyona çıkacak

ANTALYA'da yaşayan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'dan (21) 2,5 aydır haber alınamıyor. Sokaklarda kayıp ilanları asan anne Saltanat Orynbayeva, kızını bulmak için TV programına çıkacak.

Kazakistan'dan kızı Araylım ve iki oğluyla bir süre önce Antalya'ya gelen Saltanat Orynbayeva, Konyaaltı ilçesine yerleşti. 9 Mayıs Cumartesi günü anne Orynbayeva eski eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmayı duyan Araylım Orynbeyeva, pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı. Kızından bir gün boyunca haber alamayan anne, Araylım Orybeyeva'nın cep telefonunun da kapanması üzerine polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 2,5 aya rağmen Araylım Orynbeyeva'dan hala haber alınamadı. Orynbeyeva'nın kaybolduğu düşünülen Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda polis ve AKUT ekipleriyle UMKE tarafından arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp ilanlarını sokak sokak gezerek asan Saltanat Orybeyeva da kızından gelecek güzel haberi bekliyor.

Kızının bulunması için sürekli dua ettiğini söyleyen Saltanat Orybeyeva, "Kızım 2,5 ay önce pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı. O günden bu yana haber alamadık. Başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Kayıp ilanları da asıyorum ama hala bir haber yok. İyiliği için dua ediyorum. Kızımın bulunması için televizyon programına katılacağım, bu nedenle İstanbul'a gidiyorum" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

===========================

Çatıda çıkan yangın 3 eve sıçradı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde 2 katlı evin çatısında başlayan yangın çevrede bulunan 3 evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4004. Sokak'ta saat 16.00 sıralarında 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çatıdan yükselen alevler çevresindeki 3 binanın çatılarına sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri zorlandı. İtfaiye ekipleri yangını yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 4 binada hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYanan binalardan görüntüSöndürme çalışmalarıDetaylar

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya),

====================

Diyarbakır'da bayram önlemi

KORONAVİRÜS vaka sayısının en fazla olduğu 5 kent arasında bulunan Diyarbakır'da çarşı pazarda bayram hareketliliği başladı. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kuralına pek uymadıkları görüldü.Diyarbakır, koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü 5 kent arasında yer alıyor. Bayram hareketliliğinin başladığı kentte görevliler, denetimlerini sıklaştırırken, vatandaşlar pandemi gölesinde bayramı bekliyor. Diyarbakırlılar, hiç bir şeyin insan sağlığından önemli olmadığını ve bayramda aile ziyaretlerine sıcak bakmadıklarını düşünüyor. Diyarbakır'da kimi kent sakinleri ise koronavirüsü daha fazla bulaştırmamak adına kurbanların pandemi sonrası da kesilip fakir fukaraya dağıtılabileceği kanısında.Ernur Karabulut (18), bu bayramın farklı olacağını belirterek, "Tabii ki de eski tat olmuyor hiç bir zaman. Tedbirleri elden kaçırmamamız gerekiyor. Çantamızda alkol bulunması gerekiyor, el dezenfektanı. Maskemizin takılı olması gerekiyor. Dışarı çıksak bile elimizdeki tedbirleri kaçırmazsak bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Bence aile ziyaretlerini kısıtlamamız gerekiyor" dedi.Bilal Alantar (36) ise şunları söyledi: "Yani inanç olarak kurban bayramıdır. Yani yine her şey de Allah'ın takdiridir. bildiği gibi. Kurban'dan sonra da kurbanlarını aslında güzel bir şekilde kesip sakin, denetimli bir şekilde dağıtmaları daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Aile ziyaretlerine ben katılmıyorum. Çünkü dediğimiz gibi bugün dünya konjektörünükapsamış bir hastalık yani. Dünya ekonomisi bazında bütün insanlar çökmüş durumda yani. Ekonomi bazında büyük bir zaiat. Bunu düşünelim. Canavarın yeniden uyanması gibi bir tabir kullanacağım. Bu canavarı biz yeniden uyandırırsak yeniden bir ekonomi çöküşle yüz yüze kalacağız. Bugün ben gideyim haydi aile ziyaretinei kalabalık ortama, ama ben kendimden ziyade işsiz güçsüz olan arkadaşlarımızı vatandaşlarımızı düşünmek zorunda kaldığım için. Yani Güneydoğu'da Gaziantep ve Diyarbakır'da kovid 19'un yüksek olmasının sebeplerinden biri şunu diyeyim. Diğer illere nazaran eğer bir şey çıkmıyorsa eğer bu ilde görünüyorsa bu demektir ki o ildeki toplumun gerçekten mesafeli yanaşmaması kovid 19'u ciddiye almaması. Yani halk olarak biz esneğiz bu konuda ciddiye almıyoruz demek ki."

Yahya Eksik de önlem alarak bayramı kutlayacaklarını ifade ederek, "Önlemi mecbur alcağız. Çünkü bu hastalık piyasada dolmuş, Diyarbakır'da. bayramdır ne tad da yok. Bir şey yapamıyoruz. Allah sonumuzu hayretsin" şeklinde konuştu.