Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

HASARLI 24 YAPININ 4'Ü YIKILDI

Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (9)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinde en ağır hasar alan Giresun'un Dereli ilçesinde, ekiplerin çalışmalarını inceledi. Bakan Kurum, incelemelerini sürdüğü Dereli ilçesindeki sel afetinde hasar tespiti yapılan 24 binanın 4'ünün yıkım çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Bakan Kurum, "Riskli gördüğümüz binaların yıkımına da başladık. Ayrıca yeni yapılacak kalıcı konutların yapımındaki süreçleri yürütüyoruz. Şimdi dere güzergahındaki ve selden zarar görmüş binaların yıkım ve taşınma sürecini yürütüyoruz. Bu sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Şimdi de öğretmenevi lojmanın bulunduğu alanda bir yıkım olacak. Öğretmenevinin zemini, selden dolayı boşalmış durumda ve risk teşkil ediyor. Dere güzergahında evleri bulunan vatandaşlarımızın taşınma işlemi de başladı, daha sonra oradaki yıkımlara da başlayacağız. Tüm yaraları saracağız. Burası normal hayata dönene kadar çalışmalara devam edeceğizö dedi.

BAKAN SÖNMEZ: ELEKTRİK FATURALARININ TAHSİLATINI ERTELİYORUZ

Enerji Bakanı Fatih Sönmez de, olay anı itibariyle 19 bin 700 abonenin elektriğinin kesildiğini belirterek, "Bu kesinti direklerin yıkılmasından, trafo merkezlerinin kaybolmasından, altyapı ve dağıtım merkezlerinin suyla ve molozla dolmasından kaynaklandı. Bir kısmı da tedbir ve güvenlik amaçlı kesilmişti. Bugün itibariyle 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık bin 800 adedi Dereli merkezde, diğerleri de muhtelif köylerimizdedir. Yine mobil jeneratörlerimiz var. Mobil trafo için de öğretmenevinin yıkılmasını bekliyoruz, çünkü trafo merkezimiz hemen onun yanındaydı. Bu sorunu en kısa sürede çözeceğiz. Giresun İl Özel İdaresi emrine 400 ton asfalt hammaddesi bitümü gönderme kararı aldık. Ayrıca afet bölgesindeki vatandaşlarımızın, elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruzö ifadelerini kullandı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bölgenin içine girmiş 50 bin metreküpten fazla rüsubatı kaldırdıklarını aktararak, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

HELİKOPTERLİ KURTARMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı da resmi sosyal medya hesabından, mahsur kalanların ekiplerce helikopterle kurtarma ve kayıpları arama çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından süratle bölgeye intikal eden Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli; Asayiş, Komando, JÖH, Jandarma Arama Kurtarma, SAK, Köpek Unsurları, Helikopter ve İKU ile arama/kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruzö ifadelerine yer verildi.