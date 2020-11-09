Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 15

09.11.2020 14:42
Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 15, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de enkazdan yaralı olarak çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiİZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Yılmaz Erbek apartmanında hayatını kaybeden emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş'in (60), enkazdan ağır yaralı olarak çıkarılan eşi Sevil...

İzmir'de enkazdan yaralı olarak çıkarılan Sevil Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Yılmaz Erbek apartmanında hayatını kaybeden emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş'in (60), enkazdan ağır yaralı olarak çıkarılan eşi Sevil Ateş (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevil ateş, memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesinde gözyaşlarıyla topağa verilirken, ölen eşi Ramazan Ateş'in yanına defnedildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Yılmaz Erbek Apartmanı'nın market ve 1'inci katı çöktü, diğer katlar ise vinçlerle desteklenerek ayakta kaldı. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın 1'inci katında oturan emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş, depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşi Sevil Ateş ise kurtarma ekiplerince enkazdan yaralı olarak çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yılmaz Erbek Apartmanı ise daha sonra kontrollü olarak yıkıldı. Ramazan Ateş, geçen 4 Kasım günü Eskişehir'de toprağa verilirken, hastanede tedavi gören eşi Sevil Ateş de doktorların tüm çabasına rağmen dün gece hayatını kaybetti. İzmir'deki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir'e getirilen Sevil Ateş için Çarşı Camii yanındaki Cumhuriyet Parkı'nda cenaze namazı kılındı.

Namaza, Sevil Ateş'in yakınlarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir milletvekili Harun Karacan, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile vatandaşlar katıldı. Sevil Ateş'in tabutuna sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Sevil Ateş, gözyaşlarıyla Çifteler Mezarlığı'nda ölen eşi Ramazan Ateş'in yanına defnedildi.

DEPREM ENDİŞESİYLE EVİ DEĞİŞTİRMİŞLERDİ

Depremde Yılmaz Erbek apartmanı enkazında kalarak hayatını kaybeden Ramazan Ateş ve hastanede ölen Sevil Ateş'in 20 yıl önce Emrah Apartmanı'nda oturduğunu ve deprem endişesiyle daha sağlam olarak gördüğü Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındığı ortaya çıkmıştı.

Ramazan Ateş, Jandarma, Emekli, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika


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