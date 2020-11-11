Bakan Kurum: İzmir'in inşa ve ihyası için tüm çalışmaları seferberlik içinde yapacağız - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de hızlı bir kentsel dönüşüm sürecinin başlatıldığını belirterek " İnşallah 2023'e giden yolda yeni İzmir'imizi inşa ve ihya etmek için tüm çalışmaları seferberlik içinde yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AFAD İl Müdürlüğü'nde yapılan koordinasyon toplantısının ardından İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve bazı partililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Kurum "Depremin ilk saatlerinden itibaren iki haftadır İzmir'deyiz. Vatandaşlarımızın ilk andan itibaren yanlarında olmaya çalıştık. Çadırlarda ve bize ihtiyaç duydukları her alanda hızlı bir şekilde beraber olmak suretiyle İzmirlilerin yanında olduk" dedi. Tüm bakanlıklar, belediye ve koordinasyon merkezlerinin uyum içerisinde çalıştığını söyleyen Kurum, bunun için Valiliğe teşekkürlerini iletti. Depremin yaraları sarılana kadar İzmir'de olmaya devam edeceklerini anlatan Bakan Kurum, her sabah yapılan koordinasyon toplantılarına katılarak tek elden yönetimin sağlanmasına verdiği destek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e de teşekkür ederek, "Bundan sonraki süreçte elimizde riskli yapı haritası var. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Buna ilişkin yerinde bin 750, rezerv alanında da 3 bin 250 konut olmak üzere toplamda 5 bin konutu projelendirdik. Bir ay içerisinde başlatacağımızın ve bir yıl içerisinde bitireceğimizin sözünü verdik. Vatandaşlarımızın dönüşümünü hızlandırmak adına bakanlığa bağlı tüm ekiplerimiz İzmir'in neresinde kentsel dönüşümle ilgili bir talep varsa fiilen sahada tüm alanlara ilgili çalışmalar gerçekleştirilecek. İnşallah 2023'e giden yolda yeni İzmir'imizi inşa etmek ihya etmek için tüm çalışmaları seferberlik içinde yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.

YAKLAŞIK 110 BİN BİNA HASARLIBakan Murat Kurum, depremde yaralanan 17 vatandaşın hastanedeki tedavilerine devam edildiğini söyleyerek, "Bugün itibariyle 6 bin 500 personel 927 araç ile de çalışmalar sürdürülüyor. Bize gelen tüm hasar tespit ihbarları üzerine çalışmaları tamamladık. Bayraklı ve Bornova ilçemizin tamamında ihbar gelsin gelmesin tüm binalara bakıldı. Diğer alanlarda da kaymakamlıklar ve muhtarlarla görüşmek suretiyle mahalle mahalle hasar tespiti yapıldı. Bugüne kadar 109 bin 921 binada, 586 bin bağımsız bölümde hasar tespit tamamlandı. Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 506'dır. 4 bin 239 bağımsız bölüme ulaşmıştır. Yine 5 bin 119 bina az hasarlı, 511 bina ise orta hasarlıdır" dedi.Eşyasını alamayan vatandaşlara 30 bin lira, mobilya üreticileri aracılığıyla bin aileye de 25 bin lira değerinde eşya yardımı yapıldığını aktaran Bakan Kurum, "Ağır hasarlı binalarda 30 bin lira taşınma ve kira yardımı ev sahibi olanlara verilirken, kiracılara 5 bin lira destek olunacak. Orta hasarlı binalarda ev sahiplerine 5 bin lira taşınma yardımı, kiracılara ise 2 bin 500 lira veriyoruz. Bu ödemeler başlatıldı. Başvuruları mahallelerdeki koordinasyon merkezlerinden alıyoruz. Toplamda yazılı ve sözlü 11 bin 500 başvuru yapıldı ve bu başvurular aynı gün içerisinde giderilmeye çalışılıyor. İzmir'imiz için 83 milyon vatandaş tek yürek olmuştur. Bu özverili çalışmayı devam ettireceğiz" diye konuştu.Açıklamasında Bayraklı'daki konteyner alanıyla ilgili bilgiler de veren Bakan Murat Kurum, "Bayraklı'da bin konteyner alanı var. Cuma günü ilkleri konulacak 20 gün içinde sosyal yaşam alanlarıyla birlikte kurulmuş olacak. İhtiyaç olursa Ege Üniversitesi içerisinde 312 konteyner alanı var. Onun da alt yapı çalışmaları tamamlandı" dedi.Kurum, eşya yardımıyla ilgili de "Evinden eşyasını alamayan evi tamamen yıkılanlara 30 bin lira verilirken mobilya üreticileri de ayrı destek veriyor. 25 bin lira değerinde eşyalar evlerine kurulacak" ifadelerini kullandı.Bakan Murat Kurum'un İzmir Büyükşehir belediyesindeki ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kurum, ziyaretin ardından depremde hasar gören binalarda incelemelerde bulunacak.

- İzmir