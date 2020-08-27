Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

SELDE MAHSUR KALDIĞI LOKANTANIN HAVALANDIRMA BACASINDAN KURTULMUŞ

Giresun'da selin izleri siliniyor (4)

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketinde Fatma Barıtçı (24) evlerinin bulunudğu binanın giriş katındaki lokantalarının yanında bulunan esnaf arkadaşına yardım etmek için ablasıyla aşağıya indi. Sel suları gelmeye başlayınca ablasını eve gönderen genç kız, daha sonra elektrik şalterini indirmek için lokantaya girdi. Bir masanın üzerine çıkıp tavandaki lambayı sökmeye çalışdığı sırada ise sel suları lokantanın içine doldu. Mahur kalan genç kız, ağabeyine telefonla haber verip yardım istedi. Bu sırada sel suları masanın üzerinde bulunan genç kızın göğüs hizasına kadar çıktı. Genç kızın telefonun şarjının bitmesi üzerine kardeşinden haber alamayan Nurullah Barıtçı, sel suları nedeniyle lokantanın önündeki caddeye giremedi. Bunun üzerine binanın arka tarafına giden ağabey, lokantanın havalandırma bacasından kardeşine seslendi. Ardından bulduğu yerdeki bir ağaç parçasını kardeşine uzatıp bacaya doğru gelmesini sağladı. Genç kız, ağaç dalının yardımıyla havalandırma bacasından dışarı çıkıp kurtuldu.

'AĞABEYİM BENİ KURTARDI'

Fatma Barıtçı, sel anında evde olduklarını söyleyerek, "Yan taraftaki esnaf arkadaşa yardım etmek için evden aşağıya indim. Sonra da onlara 'eve gidin' dedim, ben de şalteri kapatmak için lokantaya girdim. Sonra su bir anda çok bastırınca tekrar dışarı çıkamadım. Arka tarata bir masamız vardı, onun üzerine çıktım. Sonra tavandaki lambayı söktüm. İçeride demirler vardı, onlardan tutundum. Yaklaşık 1,5 saat burada bekledim. Sonra ağabeyim geldi. Arka taraftan bana bir ağaç parçası uzatıp beni havalandırma deliğinden çıkardı. Masanın üzerindeydim su göğsüme kadar çıktı. Çok şükür dışarı çıkabildim. Ağabeyim beni kurtardı, sağolsun. Suyun bu kadar yükseleceğini tahmin edemedim. Su bir anda yükseldi, bu kadar olacağını tahmin etsem dükkana hiç girmezdim" diye konuştu.

'KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK'Nurallah Barıtçı ise çok korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "Sel suları bir anda yükselince kardeşimin içeride kaldığını öğrendim. Elimden de bir şey gelmedi, ön caddeden felaket derecede su akıyor. Ön caddeden lokantaya gelemedim. Sonra aklıma arka taraftaki havalandırma geldi. O arada zaman geçti. Can havliyle havalandırmanın orayı söktüm. Kardeşimden de haber alamadım. Haber alamayınca 'cesedini olsun çıkarayım' dedim, ne olursa olsun. Havalandırmayı açıp seslenince kardeşime dal parçası uzattım. Havalandırma penceresine kadar bu sayede geldi, sonra oradan çıkardık. Korku dolu anlardı. Zaten insanın aklına her şey geliyor. Canınızın bir parçası içeride kalmış, son anda aklımızı toparlayıp dışarı çıkardık. Cana geleceğine mala gelsin. Biz daha 1,5 yıl önce babamızı kaybettik. Ailemizden bir kişinin daha gitmesini kaldıramazdık" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Lokatadan detay-Havalandırma bacasından detay-Ağabey ve kız kardeşinin o anları lokantada anlatması-Röportajlar-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Hüseyin KALAY/DERELİ(Giresun),

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Kaza anı güvenlik kamerasında

KONYA'nın Yunak ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp, takla attıktan sonra dorseye çarparak durabildiği 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 gün önce Yunak- Akşehir karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 64 KV 167 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attıktan akaryakıt istasyonu içindeki park halindeki dorseye çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Yunak Devlet Hastanesi'ne kalıdırıldı. Kaza anın ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------Otomobilin takla atıp dorseye çarpması

Haber: Mehmet IŞIK KONYA-DHA

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Mizgin öldürüldüğü gün, üniversiteye yerleşmiş

BATMAN'ın Sason ilçesinde dün akşam Toparlı ile Kaban aileleri arasında çıkan kavgada Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Mizgin Toparlı'nın (19) dün sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Bölümü'ne yerleştiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sason ilçe merkezindeki Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Toparlı ile Kaban aileleri arasında çıkan sözlü tartışma, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mizgin Toparlı iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandı. Mizgin ile kavgada yaralanan babası Şirin Toparlı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mizgin, doktorların tüm çabalarına rağmen, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Babası Şirin Toparlı'nın ise tedavisi sürüyor.

'HENÜZ HAYATININ BAHARINDAYDI, DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ'

Sabah saatlerinde hastanede yapılan otopsinin ardından Mizgin Toparlı, toprağa verildi. Ölümü ile ilçeyi yasa boğan Mizgin'in, olayın yaşandığı gün sonuçları açıklanan YKS'de, Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Bölümü'ne yerleştiği ortaya çıktı. Kuzeni Sabah Toparlı, Mizgin'in dün, üniversiteye yerleştiğini kendileriyle paylaştığını ifade ederek, "Mizgin, saldırıya uğradığı gün Batman Üniversitesi'ne yerleştiğini bize söyledi. Büyük sevinç duyduk. Çok çalışkandı. Akşam saatlerinde ise böyle üzücü bir olayla şok olduk. Henüz hayatının baharında, böyle bir olayda Mizgin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi.

Kavganın ardından gözaltına alınan Nazmiye Kaban'ın Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

BATMAN,

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Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü

Bursa'da İnegöl Mobilyacılar Odası Sekreteri ve Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Kamuran Balkan (49), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kamuran Balkan'ın cenazesi, İnegöl'de bulunan Mesudiye Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dernek ve oda başkanları ile Balkan'ın yakınları katıldı.