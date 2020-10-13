İzmit'te halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı (2) - Son Dakika

İzmit'te halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı (2)
13.10.2020 15:31
KAZA ANI ARACIN KAMERASINA YANSIDIİzmit'te, halk otobüsünün kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaşanan kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI ARACIN KAMERASINA YANSIDI
İzmit'te, halk otobüsünün kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaşanan kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, halk otobüsü ilerlerken, hızla yola giren hafif ticari araçla çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcuların koltuklarından koridora fırladığı, yolcuların acı içerisinde kıvrandıkları ve birbirlerine yardımcı oldukları anlar yer aldı.
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