Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için denize giren Muzaffer Eliküçük(15), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Mervealtı mevkiinde meydana geldi. Sahil kenarında oturan vatandaşlar, denizde bir gencin hareketsiz durduğunu fark edince yardımına koştu. Sudan çıkarılan genç için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu genç, kaldırıldığı özel hastanede doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, arkadaşlarıyla denize geldiği düşünülen gencin ailesine ulaşmak için uzun süre çalışma yaptı. Muzaffer Eliküçük'ün ailesinin Düzce 'de yaşadığı tespit edildi. Acı haberi alır almaz hastaneye gelen Muzaffer Eliküçük'ün yakınları gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKıyıya alınan çocuğa kalp masajı yapılması-Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları, çocuğun ambulansa alınması-Kalabalık plaj, ambulansın ayrılması, ambulansın hastaneye gelmesi-Kalp Masajı yapılarak hastaneye alınması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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İstanbul-Bursa- İzmir otoyolunda bayram yoğunluğu

İstanbul-Bursa-İzmir yolunda Bursa Batı Gişeleri'nde tatilcilerin dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul ile İzmir arasındaki 8.5 saatlik seyahat süresini 3.5 saate indiren İstanbul-Bursa-İzmir yolundaki Badırga mevkii Bursa Batı Gişeleri'nde trafiğin, Kurban Bayramı'nın son günü nedeniyle tatilden dönen vatandaşlardan dolayı güçlükle ilerlediği gözlendi. Araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu. Emniyet görevlileri ise denetimlerine devam ederken sürücülere ise sık sık dikkatli gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Bölgede geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.