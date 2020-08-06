Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Aradıkları çifti 1 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

YALOVA'da, telefonla aradıkları İ.G. (65) ve eşi A.G.'yi (72) kendilerini polis olarak tanıtıp, hesaplarından FETÖ'ye para aktarıldığı yalanıyla 1 milyon TL dolandıran F.S. (39) ve E.Ö. (43) jandarma tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

Olay, 22 Temmuz günü, Altınova ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. İ.G.'yi cep telefonundan arayarak, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, bankadaki hesaplarından FETÖ'ye para transferi yapıldığını bu nedenle operasyon yapılacağını ancak para gerektiğini söyledi. İ.G. de eşi A.G. ile birlikte banka ve evde bulunan 1 milyon TL değerindeki altın ile parayı, parkta buluştukları şüpheliye verdi.

ÖZEL EKİP KURULDUAradan geçen 6 günün sonunda dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu jandarmaya bildirdi. Yalova İl Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip, çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şapka takan 2 şüphelinin kullandıkları otomobilin plakası tespit edildi.4 İLDE BİNLERCE KAMERANIN GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİÖzel ekip Bursa, İstanbul ve Muğla'daki jandarma ekipleriyle ortaklaşa, bu illerde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS), konaklama tesisleri, İDO feribot iskeleleri, Osmangazi Köprüsü, otoyol gişeleri ve akaryakıt istasyonlarında bulunan kamera kayıtlarını da inceledi.İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDILARF.S. ve E.Ö. olduğu saptanan şüpheliler, geçen salı günü İstanbul'un Güngören ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İkilinin otomobilinde 20 bin TL ele geçirildi.

'Suç işlemek amacı ile örgüt kurma' ve 4 ayrı suçtan kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheli, Yalova İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, paranın kendilerinde olmadığını öne sürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.