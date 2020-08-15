Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 17

Son dakika haberi: TOPRAĞA VERİLDİOf'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (7)Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) için Çaykara ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 17, System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (7)

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) için Çaykara ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Hacımahmutoğlu'nun cenazesine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok katıldı. Ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun cenazesi Çayıroba Mahallesi'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazenin gelişi

-Cenaze namazından görüntüler

-Detaylar

Boyut: 271 MB.

HABER KAMARA: Tolga SAĞLAM-Selay SAYKAL-Nurullah CABRİ/TRABZON,

=========

Fındık hırsızlarına karşı nöbet tutuyorlar

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık hasadına başlayan çiftçiler, fındıklarının çalınması ihtimaline karşı mahalle girişinde nöbete başladı.

Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde başlayan fındık hasadıyla birlikte mahalleye satıcı ve hurdacı girmesi yasaklandı. Muhtar Birol Ertürk, mahalle girişine tabela asarak kararı duyururken, fındık hırsızlıklarını önlemek için mahalleliler giriş ve çıkışlarda nöbet tutulmaya başlandı. Fındık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hırsızlıkların artacağını belirten vatandaşlar, mahallenin merkezinde de geceleri sırayla nöbet tuttuklarını belirtti. Mahalle girişinde yabancı araçları durduran vatandaşlar, satıcılık ya da hurdacılık yapanlara ait araçları mahalleye sokmadıklarını ifade ederek, mahalle merkezine de güvenlik kamera sistemi kurduklarını söyledi.Mahalle Muhtarı Birol Ertürk hırsızlıklara karşı tedbirler aldıklarını belirterek, "Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda fındık hırsızlıkları yaşadık. Bu yıl ise hırsızlıkların önüne geçebilmek için tedbirler aldık. Mahallemize hurdacı, dilenci, pazarcı görünümlü kişilerin girişini köy ihtiyar heyeti olarak yasakladık. Ayrıca mahallemize kamera sistemi de yerleştirmiş bulunmaktayız. Tüm çiftçilerimize bol bereketli hasat sezonu diliyorum" diye konuştu. Ertuğrul Öztürk isimli vatandaş, "Fındık toplama işimizi bitirdik. Topladığımız fındığı kurutmak için serdik. Şu an tek korkumuz bu aylarda meydana gelen hırsızlık olayları. Bunun önüne geçmek için sağ olsun ihtiyar heyeti ve muhtarımız bazı önlemler aldı. Biz de fındığımızın başında nöbetleşerek beklemekteyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Fındık toplama detayFındık serme işlemi detayErtuğrul Öztürk konuşmaMuhtar Birol Ertürk röp.Mahalleye giren araçların durdurulmasıTabela asmaVatandaşların silah ve sopalarla mahallede gezmesiDetay

HABER-KAMERA: Murat HAZER- KAYNARCA (Sakarya),

=======================

Tokat'taki cinayetin şüphelisi üvey amca tutuklandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Ali Kılınç'ı (30), 43 santimlik kamayla öldüren üvey amcası Necmettin Kaya (71) tutuklandı. Olayın taraflar arasındaki bir sarkıntılık iddiasıyla başlayan tartışma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Ali Kılınç, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Canbolat Caddesi'ndeki bir binada oturan annesi Seher Kaya, üvey babası Hasan Kaya ve kız kardeşi İ.K.'nın yaşadığı eve geldi. Ali Kılınç, bir süre sonra 2 katlı binanın alt katında yaşayan üvey babasının kardeşi Necmettin Kaya ile onun oğlu Ü.K.'nın Ali Kılınç'ın kız kardeşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evde başlayan ve dışarıya taşan kavgada Necmettin Kaya evde bulunan 43 santimetre uzunluğundaki kamayı alarak Ali Kılınç'ın göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Kılınç ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Necmettin Kaya emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen şüpheli Kaya, girişte basın mensuplarının sorularına 'Evimi bastılar' diye cevap verdi. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Çaykara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:22

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi         
20:17
4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi 4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi         
19:55
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor         
19:38
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti         
18:33
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı         
18:15
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür         
17:54
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı         
17:10
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı         
15:56
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı         
15:16
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü         
14:55
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı         
14:28
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti         
13:10
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Yalan, tehdit ne ararsan var! Yalan, tehdit ne ararsan var! "Polisim" diyerek sevgili olduğu kadını dolandırdı         
10:02
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti         
09:40
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Erdoğan'dan Merkel'in Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 00:52:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei