Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ-17

19.12.2020 18:54
Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ-17, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı (2)- YenidenBURDUR'da yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı üç katlı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı (2)- Yeniden

BURDUR'da yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı üç katlı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın konteynerde hasara neden oldu.

Burdur- Büğdüz köyü yolu üzerindeki Örtülü mevkiinde yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında saat 16.15 sıralarında işçilerin kaldığı üç katlı konteynerde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın bölgeyi dumanla kapladı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın Burdur Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında 80 işçinin kaldığı konteynerde kimsenin olmadığı belirtildi. Yapılan incelemede yangının prizde unutulan elektrikli çay setinden kaynaklanmış olabileceği belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yanan konteynerİçeriden detaySağlık ekipleriDetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Otoparktaki kulübede yangın çıktı

İZMİR'deki bir açık otoparkın personel odasında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. Eşyalar yanarken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Konak ilçesinin Turgut Reis Mahallesindeki bir açık otoparkın personel odasında, bugün saat 16.30 sıralarında, kömür sobasından çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. Otopark bekçisinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, personel odasındaki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın korkuttu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İtfaiyenin su sıkmasından görüntüYanan eşyalardan görüntüGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/İZMİR,

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Test yaptırıp yola çıkan kardeşler, HES koduna takıldı

GAZİANTEP'te, koronavirüs testi yaptırıp yola çıkan Mesut S. (26), ile ağabeyi Abdullah S. (28)'nin testinin pozitif, kardeşinin de temaslı olduğu Aksaray'da polis kontrolünde HES kodu sorgulamasında belirlendi. Ambulansla karantinaya alınmak için KYK yurduna götürülen kardeşlere 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Aksaray- Adana karayolunda araçları durdurup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Polis, durdurduğu 16 NZN 80 plakalı otomobil şoförü Mesut S. ile ağabeyi Abdullah S'nin HES kodunu kontrol etti. Yapılan kontrolde Abdullah S.'nin testinin pozitif ve Mesut S'nin temaslı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Abdullah S.  ile kardeşi Mesut S., çağrılan ambulansla KYK yurduna yerleştirilip karantinaya alındı. Hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanan Mesut S. "Biz dün akşam ağabeyim ile test verdik ve bugün yolda durumu öğrendik. Gaziantep'ten Kırklareli'ne gidiyorduk. Ağabeyim pozitif çıktı ben de negatif çıktım, Patlama olan hastanede test yaptırmıştık" dedi.

İtfaiye, Cezaevi, Burdur, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika


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