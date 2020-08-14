Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 18

Son dakika gündem haberi: Of ve Hayrat'ta sel ve heyelanTRABZON'un Of ve Hayrat ilçelerinde etkili sağanak sel ve heyelanlara neden oldu.

Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Of ve Hayrat'ta sel ve heyelan

TRABZON'un Of ve Hayrat ilçelerinde etkili sağanak sel ve heyelanlara neden oldu.

Of ve Hayrat ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçelerin bazı köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamaçtan koparak yola akan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı.  Sel ve heyelanlarda Of ilesi Ballıca Mahallesinde mahsur kalan vatandaşlar, kısa sürede kurtarılırken, şuana kadar can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Sel ve heyelan görüntüleri

HABER - KAMERA: TRABZON

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Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Mehmetli Baraj kapakları yanında bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Osmaniye ve Kadirli ilçesi ile Adana merkez ve Kozan ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, ekipler, 2 helikopterle Mehmetli Barajı'ndan su alarak, yangına müdahale ediyor.

Jandarma ekipleri ise Mehmetli-Gaffarlı köyü arasındaki yolu trafiğe kapatarak, yangın bölgesine yakın 2 evi boşalttı. Sadece itfaiye araçlarının geçişine izin verilen yangın bölgesine gelen Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yükselen dumanlarOrman yangınından genel görüntülerSöndürme çalışmalarından görüntülerHavadan helikopter ile müdahale Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS,(Osmaniye),

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Pencereden düşüp hayatını kaybeden Duygu'nun erkek arkadaşı: Olay anını görmedimErkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti (3)

'OLAY ANINI GÖRMEDİM'

Gaziantep'te, ziyaretine gelen kız arkadaşı Duygu D.'nin, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Mehmet K. (20), adliyeye sevk edildi. Mehmet K.'nin poliste verdiği ilk ifadesinde, olay anını görmediğini söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Şüphelinin adliyeye getirilmesiOlayın olduğu binaGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP

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Bursa'da filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşıp, hastaları kontrol ediyor

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon ekipleri, kapı kapı dolaşarak koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlar ile temaslı kişileri kontrol ediyor. Sağlık ekiplerine denetim sırasında polisler de eşlik ediyor.İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' genelgesi doğrultusunda emniyet ve sağlık ekipleri tarafından koronavirüs denetimleri yapıldı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde çeşitli adreslerde izolasyon denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, İl Sağlık Müdürlüğü'nden evlerinde izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerini alan ekipler, bu kişilerin özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyup uymadığını takip ederek, gerekli bilgilendirmelerde bulundu.'KARANTİNADAKİLERİN EVDE OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİYORUZ'

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci, denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Ekinci açıklamasında yayılma hızının düşürülmesini hedeflediklerini belirterek, günde ortalama 100 evi ziyaret ettiklerini kaydetti. Uzm. Dr. Ekinci, "Mart ayından itibaren yoğun bir şekilde koronavirüslü hastaların hastanede tedavileri ve bunların temaslarını tespit ederek evde izolasyonlarını filyasyon ekipleri olarak sağlamaktayız. Son 10 gündür İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarıyla evde izole ettiğimiz pozitif hastaların ve temaslı hastaların kurulan izlem timleriyle evde izole olup olmadıklarını yoğun bir şekilde kontrol etmekteyiz. Buradaki amacımız izole olarak evde kalması gereken pozitif hastaların ve temaslıların topluma çıkıp, bu hastalığı topluma yaymalarını engellemek. Bu konuda ilçemizde emniyet müdürlüğüyle birlikte yoğun bir şekilde çalışma yürütmekteyiz. Yoğun olarak ihlalle karşılaşmamaktayız. Her gün yaklaşık 100 haneyi ziyaret edip, hastaların evde kalması konusunda bilgi vermekteyiz. Sağlık sorunları varsa onları da not alarak gerekli müdahaleyi yapmaktayızö dedi.

Hayrat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 17:50

Kaynak: DHA

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