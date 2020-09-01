Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Alkollü yeğenlerinin kavgasını ayırıp, eve gönderen güvenlik görevlilerine ateş açtı

ADANA'da hastane önünde kavga eden alkollü iki kardeşi ayıran güvenlik görevlileri, yakınlarını arayıp evlerine gitmelerini sağladı. Eve gittikten sonra kavga etmeye devam eden iki kardeşin amcası hastaneye giderek, "Bunları neden eve gönderdiniz? Evde bizim başımıza bela ettiniz" dedikten sonra güvenlik görevlilerine ateş açtığı iddia edildi.Olay, Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede çay ocağı işlettikleri öğrenilen ve isimleri açıklanmayan alkollü 2 kardeş, hastane girişi önünde kavga etmeye başladı. Hastanenin güvenlik görevlileri, iki kardeşi ayırarak evlerine gitmelerini söyledikten sonra yakınlarını arayıp durumu haber verdi. Kardeşlerin eve gittikten sonra kavga etmeye devam ettiği iddia edildi.'NEDEN EVE GÖNDERDİNİZ?'Daha sonra kardeşlerin amcası, tabancayla hastane önüne gelerek, "Bunları neden eve gönderdiniz? Evde bizim başımıza bela ettiniz" dedikten sonra güvenlik görevlilerine ateş açtığı öne sürüldü. Tabancadan çıkan mermiler, olayla ilgisi bulunmayan bilgi işlem görevlisi Bedirhan S.'nin karnına ve hasta yakını Fahriye M.'nin bacağına isabet etti. Şüpheli amca olay yerinden kaçarken, yaralılar hastane çalışanları tarafından acil serviste tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Hastaneden genel görüntülerBoş nermi kovanından görüntüPolislerin olayla ilgili çalışma yapmalarıKalabalıtan genel ve detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK Kamera: ADANA,

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Şanlıurfa'da doğalgaz ana borusu patladı

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde, köprülü kavşak çalışması sırasında doğal gaz ana borusu patladı. Çevredeki evler tedbiren boşaltıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İtfaiyenin söndürme çalışmalarından görüntü-Genel detay görüntüler

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

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BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (3)

Sel afetinin vurduğu 22 Ağustos gecesinden itiaberen Giresun'sa bulunan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli ilçesinden sonra Güce'de de incelemelerde bulundu. Helikopterle ilçe merkezine gelen Bakan Soylu, ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Köyde su sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığını soran Bakan Soylu, ardından Yukarıboynuyoğun köyüne geçti. Vatandaşlardan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, Giresun Valisi Enver Ünlü'yü telefonla arayıp taleplerle ilgilenilmesi yönünde talimat verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bakan Soylu köylerde incelemeler ve ziyaretler

HABER KAMERA: Selay SAYKAL-Sinan UÇAR-Nurullah CABRİ/GİRESUN, -

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Öğretmen sınıfta, öğrenciler ekranda

Antalya'daki Rus Okulu'nda ilk, orta, lise ve turizm akademisi öğrencileri, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'tan itibaren, tıpkı normal eğitimde olduğu gibi gerçek zamanlı derslerini işliyor. Öğretmenler sınıfında masasında otururken, sınıfta sıralar boş kalıyor ve öğrenciler ise öğretmenin bilgisayar ekranında ilginç görüntü oluşturuyor.

Rusya ve çevre ülkelerinden vatandaşların Türkiye'de en yoğun ikamet ettikleri illerin başında gelen Antalya'da, Rus ailelerin çocuklarının Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarına göre eğitim- öğretim verilen Eduant Uluslararası Rus Okulu ve Turizm Akademisi koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 16 Mart'ta bir hafta ara verilmesi ve 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitime geçilmesi kararlarıyla birlikte, online eğitim sistemine geçti. Rusya ve çevre ülkelerden Antalya'da ikamet eden ailelerin çocuklarının ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini sürdürdüğü okulda, koronavirüs sürecinde öğretmenlerin birçoğu, tıpkı normal süreçte olduğu gibi her gün okula gelerek sınıflarındaki masalarına oturuyor. Sabah saat 08.30'da başlayan dersler, 16.00- 17.00'ye kadar devam ediyor. 45'er dakikalık derslerde teneffüsler ve öğle arası molası da tıpkı normal süreçteki gibi aynen devam ettiriliyor. Okula gelen öğretmenler sınıflarındaki masasına geçiyor, öğrenciler ise evlerinden okul kıyafetlerini giyerek bilgisayar başına geçiyor. Bütün öğrenciler online olarak okuldaki öğretmenin bilgisayarına görüntülü olarak bağlanıyor. Öğretmen normal müfredattaki derslerini anlatıyor. 10'ar dakikalık teneffüslerle, eğitimler tıpkı normal süreçteki gibi devam ediyor. Öğretmen sınıfında masasında otururken, sınıfta sıralar boş kalıyor ve öğrenciler ise öğretmenin bilgisayar ekranından ilginç görüntü oluşturuyor. Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta okula bir hafta ara verildikten sonra alınan karar gereği 23 Mart'tan itibaren online eğitime geçtiklerini belirten Rus Okulu sahibi Viktor Bikkenev, evleri uzak olanlar haricindeki öğretmenler okula geliyor ve derslerini sınıflarında, online olarak devam ettiriyor. Toplamda 300'e yakın öğrencimiz var ve hepsi evlerinden, tıpkı okuldaki gibi saat 08.30 itibariyle dersleri başlıyor. Bilgisayar ekranında bütün çocuklar toplandığında ders başlıyor. Öğretmen ve öğrenciler karşılıklı 45 dakika ders sürüyor. Beden eğitimi haricindeki tüm dersler canlı olarak işleniyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARŞİV ---------------Öğretmenin ders anlatırken, boş sınıf görüntüsüBoş sıralardan ve sınıftan detaylarÖğretmenin ders anlatma ve uygulama görüntüleriÖğretmen ve bilgisayar ekranından dersteki öğrencilerin görüntüleriÖğrencilerin bilgisayar başında ders dinlerken cep telefonu görüntüleriOnline dersin ekran kaydı Okul müdürü Viktor Bikkenev Röp.HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Yangında evleri yananlara gıda, kıyafet ve eşya yardımı

TÜRK Kızılayı Adana Şubesi, orman yangını nedeniyle evleri zarar gören ilçe sakinlerine gıda, kıyafet ve eşya yardımı yaptı.Kozan ilçesi Kuyubeyli Köyü'nde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlara sıçradı. Yangının büyümesi sonrası 900'ün üzerinde ev tahliye edilirken, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. İlçe sakinleri yangının yaralarını sarmaya çalışırken, evleri alevlerden zarar gören vatandaşlara yardım etmek için Türk Kızılayı Adana Şubesi bölgeye yardım konvoyu gönderdi. Kızılay Adana Şubesi ekipleri, yangından etkilenen Karahamzalı ve Çamlarca mahallelerindeki 100 aileye halı, yatak, battaniye, mutfak ve temizlik malzemeleri ile kavurma dağıttı. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana'nın zor bir yangını atlattığını ve oluşan zararının onarılması adına, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.'SONUNA KADAR DESTEK OLACAĞIZ'

Ülkede son zamanlarda bu tür orman yangınlarının arttığını ve bu yangınların toplum olarak ciğerleri yaktığını dile getiren Saygılı, yaşanan yangının kent adına çok acı verici olduğunu belirtti. Tek tesellinin, yangında can kaybının yaşanmamış olması olduğunu belirten Saygılı, "Yangın sonucunda yüzlerce vatandaşımız evinden oldu. Biz, ilk günden bu yana onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Gıda, mutfak eşyası, temizlik malzemesi ve daha birçok çeşit yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. Onların elini bırakmayacağız, hayatlarına dokunacağız" diye konuştu. Ekipler, yardım dağıtımının ardından, aşure de dağıttı.