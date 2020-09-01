Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 18

Son dakika haberleri: Alkollü yeğenlerinin kavgasını ayırıp, eve gönderen güvenlik görevlilerine ateş açtı ADANA'da hastane önünde kavga eden alkollü iki kardeşi ayıran güvenlik görevlileri, yakınlarını arayıp evlerine gitmelerini sağladı.

Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Alkollü yeğenlerinin kavgasını ayırıp, eve gönderen güvenlik görevlilerine ateş açtı

ADANA'da hastane önünde kavga eden alkollü iki kardeşi ayıran güvenlik görevlileri, yakınlarını arayıp evlerine gitmelerini sağladı. Eve gittikten sonra kavga etmeye devam eden iki kardeşin amcası hastaneye giderek, "Bunları neden eve gönderdiniz? Evde bizim başımıza bela ettiniz" dedikten sonra güvenlik görevlilerine ateş açtığı iddia edildi.Olay, Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede çay ocağı işlettikleri öğrenilen ve isimleri açıklanmayan alkollü 2 kardeş, hastane girişi önünde kavga etmeye başladı. Hastanenin güvenlik görevlileri, iki kardeşi ayırarak evlerine gitmelerini söyledikten sonra yakınlarını arayıp durumu haber verdi. Kardeşlerin eve gittikten sonra kavga etmeye devam ettiği iddia edildi.'NEDEN EVE GÖNDERDİNİZ?'Daha sonra kardeşlerin amcası, tabancayla hastane önüne gelerek, "Bunları neden eve gönderdiniz? Evde bizim başımıza bela ettiniz" dedikten sonra güvenlik görevlilerine ateş açtığı öne sürüldü. Tabancadan çıkan mermiler, olayla ilgisi bulunmayan bilgi işlem görevlisi Bedirhan S.'nin karnına ve hasta yakını Fahriye M.'nin bacağına isabet etti. Şüpheli amca olay yerinden kaçarken, yaralılar hastane çalışanları tarafından acil serviste tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Hastaneden genel görüntülerBoş nermi  kovanından  görüntüPolislerin olayla ilgili çalışma yapmalarıKalabalıtan genel ve detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK Kamera: ADANA,

=========================

Şanlıurfa'da doğalgaz ana borusu patladı

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde, köprülü kavşak çalışması sırasında doğal gaz ana borusu patladı. Çevredeki evler tedbiren boşaltıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İtfaiyenin söndürme çalışmalarından görüntü-Genel detay görüntüler

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

==============================

BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (3)

Sel afetinin vurduğu 22 Ağustos gecesinden itiaberen Giresun'sa bulunan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli ilçesinden sonra Güce'de de incelemelerde bulundu. Helikopterle ilçe merkezine gelen Bakan Soylu, ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Köyde su sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığını soran Bakan Soylu, ardından Yukarıboynuyoğun köyüne geçti. Vatandaşlardan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, Giresun Valisi Enver Ünlü'yü telefonla arayıp taleplerle ilgilenilmesi yönünde talimat verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bakan Soylu köylerde incelemeler ve ziyaretler

HABER KAMERA: Selay SAYKAL-Sinan UÇAR-Nurullah CABRİ/GİRESUN, -

===============================

Öğretmen sınıfta, öğrenciler ekranda

Antalya'daki Rus Okulu'nda ilk, orta, lise ve turizm akademisi öğrencileri, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'tan itibaren, tıpkı normal eğitimde olduğu gibi gerçek zamanlı derslerini işliyor. Öğretmenler sınıfında masasında otururken, sınıfta sıralar boş kalıyor ve öğrenciler ise öğretmenin bilgisayar ekranında ilginç görüntü oluşturuyor.

Rusya ve çevre ülkelerinden vatandaşların Türkiye'de en yoğun ikamet ettikleri illerin başında gelen Antalya'da, Rus ailelerin çocuklarının Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarına göre eğitim- öğretim verilen Eduant Uluslararası Rus Okulu ve Turizm Akademisi koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 16 Mart'ta bir hafta ara verilmesi ve 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitime geçilmesi kararlarıyla birlikte, online eğitim sistemine geçti. Rusya ve çevre ülkelerden Antalya'da ikamet eden ailelerin çocuklarının ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini sürdürdüğü okulda, koronavirüs sürecinde öğretmenlerin birçoğu, tıpkı normal süreçte olduğu gibi her gün okula gelerek sınıflarındaki masalarına oturuyor. Sabah saat 08.30'da başlayan dersler, 16.00- 17.00'ye kadar devam ediyor. 45'er dakikalık derslerde teneffüsler ve öğle arası molası da tıpkı normal süreçteki gibi aynen devam ettiriliyor. Okula gelen öğretmenler sınıflarındaki masasına geçiyor, öğrenciler ise evlerinden okul kıyafetlerini giyerek bilgisayar başına geçiyor. Bütün öğrenciler online olarak okuldaki öğretmenin bilgisayarına görüntülü olarak bağlanıyor. Öğretmen normal müfredattaki derslerini anlatıyor. 10'ar dakikalık teneffüslerle, eğitimler tıpkı normal süreçteki gibi devam ediyor. Öğretmen sınıfında masasında otururken, sınıfta sıralar boş kalıyor ve öğrenciler ise öğretmenin bilgisayar ekranından ilginç görüntü oluşturuyor. Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta okula bir hafta ara verildikten sonra alınan karar gereği 23 Mart'tan itibaren online eğitime geçtiklerini belirten Rus Okulu sahibi Viktor Bikkenev, evleri uzak olanlar haricindeki öğretmenler okula geliyor ve derslerini sınıflarında, online olarak devam ettiriyor. Toplamda 300'e yakın öğrencimiz var ve hepsi evlerinden, tıpkı okuldaki gibi saat 08.30 itibariyle dersleri başlıyor. Bilgisayar ekranında bütün çocuklar toplandığında ders başlıyor. Öğretmen ve öğrenciler karşılıklı 45 dakika ders sürüyor. Beden eğitimi haricindeki tüm dersler canlı olarak işleniyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  ARŞİV ---------------Öğretmenin ders anlatırken, boş sınıf görüntüsüBoş sıralardan ve sınıftan detaylarÖğretmenin ders anlatma ve uygulama görüntüleriÖğretmen ve bilgisayar ekranından dersteki öğrencilerin görüntüleriÖğrencilerin bilgisayar başında ders dinlerken cep telefonu görüntüleriOnline dersin ekran kaydı Okul müdürü Viktor Bikkenev Röp.HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

============================

Yangında evleri yananlara gıda, kıyafet ve eşya yardımı

TÜRK Kızılayı Adana Şubesi, orman yangını nedeniyle evleri zarar gören ilçe sakinlerine gıda, kıyafet ve eşya yardımı yaptı.Kozan ilçesi Kuyubeyli Köyü'nde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlara sıçradı. Yangının büyümesi sonrası 900'ün üzerinde ev tahliye edilirken, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. İlçe sakinleri yangının yaralarını sarmaya çalışırken, evleri alevlerden zarar gören vatandaşlara yardım etmek için Türk Kızılayı Adana Şubesi bölgeye yardım konvoyu gönderdi. Kızılay Adana Şubesi ekipleri, yangından etkilenen Karahamzalı ve Çamlarca mahallelerindeki 100 aileye halı, yatak, battaniye, mutfak ve temizlik malzemeleri ile kavurma dağıttı. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana'nın zor bir yangını atlattığını ve oluşan zararının onarılması adına, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.'SONUNA KADAR DESTEK OLACAĞIZ'

Ülkede son zamanlarda bu tür orman yangınlarının arttığını ve bu yangınların toplum olarak ciğerleri yaktığını dile getiren Saygılı, yaşanan yangının kent adına çok acı verici olduğunu belirtti. Tek tesellinin, yangında can kaybının yaşanmamış olması olduğunu belirten Saygılı, "Yangın sonucunda yüzlerce vatandaşımız evinden oldu. Biz, ilk günden bu yana onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Gıda, mutfak eşyası, temizlik malzemesi ve daha birçok çeşit yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. Onların elini bırakmayacağız, hayatlarına dokunacağız" diye konuştu. Ekipler, yardım dağıtımının ardından, aşure de dağıttı.

kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'ın eski oyuncusu Mariano'dan transfer itirafı: "Beni geçen sene beni Flamengo'ya satmadılar" Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı İslamofobik Fransız dergisi Charlie Hebdo, yine Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımladı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı         
14:16
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı         
13:47
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Sevilla'dan İrfan'a teklif var Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Sevilla'dan İrfan'a teklif var         
13:44
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Ağabeyini tüfekle vurarak öldüren muhtar, Ağabeyini tüfekle vurarak öldüren muhtar, "Yaban domuzu sandım" dedi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
Mardin'de yeni keşfedilen sarnıç İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin Mardin'de yeni keşfedilen sarnıç İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin         
11:01
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı 'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı         
10:53
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu? Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?         
10:35
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 17:39:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei