Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ-20 - Son Dakika

KIBRIS GAZİSİ, ARAZİ AVGASINDA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAÇARKEN KAZA YAPTI-ek
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kıbrıs Gazisi Mustafa Civelek, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Mehmet Civelek'i tabancayla vurarak, öldürmesinin ardından olay yerinden kaçtı. Polis şüpheli Mustafa Civelek'i Yuvacık semtinde araçla kaçarken seyir halinde takip etmeye başladı. Otomobilinin hızını arttıran Mustafa Civelek'in aracı kontorleden çıkarak yol kenarında devrildi. Yaralanan Mustafa Civelek polis eşliğinde ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirildi.