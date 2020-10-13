Son dakika haber | Hatay'daki orman yangınına 2 tutuklama (2)
13.10.2020 16:44
Son dakika haberleri... 2 NOKTADA YANGIN ÇIKARDIKLARI ŞÜPHESİHatay'da 9 Ekim'de başlayan, havadan ve karadan ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği müdahaleler sonucu iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında tutuklanan E.K. ve H.D.
2 NOKTADA YANGIN ÇIKARDIKLARI ŞÜPHESİ
Hatay'da 9 Ekim'de başlayan, havadan ve karadan ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği müdahaleler sonucu iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında tutuklanan E.K. ve H.D.'nin 2 ayrı noktada çıkan yangınlar sonrası gözaltına alındığı, bu yangınları çıkarttığı şüphesi üzerine sorgulandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandığı kaydedildi. Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, soruşturma dosyası hakkında 'gizlilik kararı' alındığı öğrenildi.
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),
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