Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika

Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 21

24.11.2020 15:57
Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 21, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Hapis cezasıyla aranan 4 kişi aynı evde yakalandıKAHRAMANMARAŞ'ta hapis cezası ile aranan kişiyi yakalamak için bir eve operasyon düzenleyen polis, bu kişi dışında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişiyi daha yakaladı.

Hapis cezasıyla aranan 4 kişi aynı evde yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta hapis cezası ile aranan kişiyi yakalamak için bir eve operasyon düzenleyen polis, bu kişi dışında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişiyi daha yakaladı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı gasp, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan 22 yıl 10 ay ceza ile aranan Yılmaz K.'yi (34) yakalamak için çalışa başlattı. Yapılan çalışmayla Yılmaz K.'nin Haydarbey Mahallesi'nde saklandığı ev tespit edildi.

Ekipler, öğle saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde Yılmaz K.'nin dışında 3 kişinin daha olduğu tespit edildi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler emniyete götürüldü. Burada yapılan parmak izi kontrolünde Yılmaz K. ile birlikte yakalanan diğer şüphelilerin hırsızlık, gasp gibi suçlardan 13 yıl 5 ay ceza ile aranan Tolga K. (22), uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay ceza ile aranan Mehmet E. (35) ve hırsızlık suçlarından 10 yıl ceza ile aranan Serdal T. (36) olduğu tespit edildi.4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen bu kişiler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Biz terörist miyiz, niye çekiyorsunuz?" dedi. Şüpheliler, Covid-19 testi de yapıldıktan sonra cezaevine konuldu.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika


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