Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika

Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ-22

Gelen son dakika haberlerine göre Halis Bayancuk 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıDEAŞ'in Türkiye sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Halis Bayancuk 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

DEAŞ'in Türkiye sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 2017 yılında DEAŞ terör örgütünün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilerek hakkında yakalama kararı çıkartılan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 30 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanarak hakim karşısına çıkan Halis Bayancuk, hakkındaki, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'terör örgütü propagandası' suçlamalarını reddetti.

Verilen ara sonrasında Bayancuk'un beraat talebini reddeden mahkeme heyeti, Bayancuk'un 'silahlı Terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay cezasına çarptırılmasına karar verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Elektrik akımına kapılan genç öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sera üstüne plastik naylon monte ederken elektrik akımına kapılan Ramazan Harmancı (29), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. S.K.'ye ait inşaatı tamamlanmış sera üzerine plastik örtü monte işinde çalışan Ramazan Harmancı, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirleri üzerine plastik örtü monte ederken, yaklaşık 1 metre üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Harmancı, yaklaşık 6 metre yükseklikteki sera demirlerine asılı kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık 2 saat asılı kaldığı yerden indirilen Harmancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Ramazan Harmancı'nın cenazesi, incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSeradan görüntü,Akıma kapılan gençten görüntü,Çalışma arkadaşlarından görüntüAmbulans ve itfaiye araçlarından genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), )

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Silahla yaralı halde 3 kilometre motosiklet kullandı

ADANA'da husumetli olduğu Samet Fırat İ. tarafından tabanca ile sırtından vurulduktan sonra yaralı halde motosiklete binip, 3 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığınan Sefa Artukaslan (23), ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Sefa Artukaslan ve Samet Fırat İ., iddiaya göre yol üzerinde karşılaşıp, tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma, alevlenip, kavgaya dönüşünde Samet Fırat İ., belindeki tabancayı çıkartıp, Artukaslan'a ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden birinin sırtına isabet ettiği Artukaslan, motosikletine binip, can havliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde motosikleti kullanan Artukaslan, 3 kilometre uzaklıktaki Sarıçam Polis Merkezi'ne giderek, yardım istedi. Polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, polis merkezine ambulans sevk edildi. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Artukaslan, tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Samet Fırat İ.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Halis Bayancuk, Ambulans, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 23:36 - Kaynak: DHA

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