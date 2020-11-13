Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 22
13.11.2020 23:07
Son dakika gelişmesine göre Savaş uçakları, İdlib kırsalını bombaladıSURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki zeytin bahçeleri ve yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlendi.
Savaş uçakları, İdlib kırsalını bombaladı
SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki zeytin bahçeleri ve yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlendi.
İdlib kırsalında gündüz saatlerinde zeytin toplayan sivillerin bulunduğu bölgeye yakın alanlar ve yerleşim yerleri savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırıda birden fazla uçakla 4 füzenin atıldığı belirtildi.
Bölgedeki yerel kaynaklar, öğle saatlerinde kentin güneyindeki şehirlerde zeytin bahçeleri ile yerleşim alanlarına Rus savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda şu ana kadar açıklama yapılmadı.
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