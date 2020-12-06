Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika

Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

DİYARBAKIR'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale için gelen ve yol güvenliğini sağlamak için araçtan inen trafik polisine başka bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan trafik polisi M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerin Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 7'nci kilometresinde Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Barış Bahçeli yönetimindeki 21 TT 0989 plakalı ticari taksi, aynı yönde hareket halinde olan 53 HL 857 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savrularak refüje ve aydınlatma direklerine çarptı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan trafik polisi M.K. yol kontrolünü sağlamak için araçtan indi. Bu sırada Şanlıurfa yönünden gelen 07 YSH 94 plakalı otomobil, M.K.'ye çarptı. Polis memuru M.K. ve diğer yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeriKaza yapan araçlarYaralıların ambulanslarla götürülmesiAraçlarda kopan parçalarDevrilen aydınlatma direğiAraçların kaldırılması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Polislerin ateşini ölçüp, kimliklerini sordu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek yabancı plakalı aracı ile polis kontrol noktasına giren Ergün Dülger, ilginç tavırlar sergiledi. Dülger polislerin ateşini ölçüp, kimliklerini sordu.

Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde yabancı plakalı aracı ile seyir halinde olan Ergün Dülger, polis kontrol noktasında ekipler tarafından durduruldu. Polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesi üzerine tepki gösteren Dülger, "Ben yurtdışından geldim. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok. Arabamın ve benim fotoğraflarımı çekemezsiniz. Bana da ceza yazamazsınız. Ben Türk vatandaşı değilim, isterseniz de yazın.ö dedi.

Bir süre sonra ise araçtan aldığı ateş ölçer ile kontrol noktasındaki tüm polislerin ateşini ölçmeye kalkarak polislerle münakaşaya giren Dülger, daha sonra polis ekiplerine kimlik sordu. Maske takmadığı ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 TL idari para cezası yazılan Dülger, "3 bin 150 TL değil mi? Beni neden yoruyorsunuz? Faturamı verin de gideyimö dedi. İşlem yapıldıktan sonra Dülger, aracına binerek gitti.