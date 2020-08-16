Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Kars Çayı'nda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı

KARS'ta, arkadaşlarıyla pikniğe giden 2 çocuk serinlemek için girdikleri Kars Çayı'nda kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında Ömercan Dalda (16) ile Ozan Gündüz (14) ölü olarak bulundu.

Olay, dün Kars Çayı Cumhuriyet köyü bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Ömercan Dalda ile Ozan Gündüz serinlemek için Kars Çayı'na girdi. Bir süre yüzen iki arkadaş daha sonra suda kayboldu. Sudaki arkadaşlarının kaybolduğunu gören çocuklar yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, Kars Çayı'nda arama başlattı. Çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıç ekipleri de katıldı. Ekipler her iki çocuğun cansız bedenine bugün saat 08.00 sıralarında olay yerine 50 metre uzaklıkta ulaştı. Sudan çıkarılan her iki çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kars Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Bedir ALTUNOKKARS,

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MAHSUR KALDIKLARI KOYDAN KURTARILAN ÇOCUKLAR YAŞADIKLARINI ANLATTIKoyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı (3)

Mahsur kaldıkları koydan 12 saat sonra kurtarılan Mustafa Tuğra Kahraman ile Milat Babalık, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Mustafa ve Milat, kendilerini kurtaranlara teşekkür etti. Dalgaların kendilerini açığa sürüklediğini belirten Mustafa Tuğra Kahraman, "Biz yüzüyorduk. Dalgalar bizi sürüklemiş, haberimiz yok. Okan ağabey atladı ve bizi kurtarmaya çalıştı. Dalgalar çok sürükledi. Okan ağabeyi bizi diğer kumsala çıkardı. Sonra diğer ağabeyler geldi. Orada kaldık. Yerde çakmak bulduk ve ateş yaktılar. Sahil güvenlik geldi, bizi kurtarmaya çalıştı. Yanımıza geldiler ve ailemizle konuştuk. Orada sabahladık. Sabah uyanınca bota bindik. Dalgıçlar götürdü ve motor teknesiyle karaya çıktık. Okan ağabey ve yanında ki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ONLARI ÇOK SEVİYORUM'Milat Babalık da kendilerini kurtaranlara teşekkür ederek, "Onları çok seviyorum. İlk önce korktuk dalgalar nedeniyle. Sonra kıyıya çıkınca hiçbir şey kalmadı. Geceyi konuşarak ve uyuyarak geçirdik" diye konuştu.

AİLE TEŞEKKÜR ETTİ

Milat Babalık'ın babası Murat Babalık da çocukların deniz yatağıyla dalgaların etkisiyle açığa sürüklendiğini söyleyerek, "Bizim yaramaz çocuklar bize korkulu bir gün yaşattılar. İlk gittiğimizde çok fazla dalga olmayan denizde yavaş yavaş dalgalar yükseldi. Teyzeleriyle birlikte açıldılar. Dalgaların sürüklemesiyle birlikte biz de diğer çocuklarla ilgilenirken biraz gözden uzaklaştılar. Daha sonra telaş olduğunu gördük. Baktık ki bizimkiler biraz açılmışlar, dalgalar tarafından sürükleniyorlar. Sağ olsunlar olayı gören oranın tecrübeli yerel halkı olayın nasıl sonuçlanabileceğini tahmin ettiklerinden denize atlayarak, önce iki kız kardeşimi kurtardılar. Daha sonra da çocukların peşine gittiler. Çocuklarda deniz yatağı vardı. Deniz yatağı daha çok sürüklendiği için maalesef karaya çekemediler. Açığa alıp plajın yanındaki küçük kumsala çıkarmayı başarmışlar. Biz çocuklardan haber alana kadar korkulu dakikalar yaşadık. Bu süreçte Sahil Güvenlik'e, AFAD'a, Jandarmaya, 112'ye tüm kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden geleni yaptılar. Helikopter geldi. Maalesef başarılı olamadı. Biz zaten onların sağlıklı olduklarını bildiğimiz için önce korkulu, sonra huzurlu bir bekleyiş oldu. Dalgaların azalmasıyla birlikte Bartın'dan gelen sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri çocukları ve diğer arkadaşları tek tek kurtardılar" dedi.