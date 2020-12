Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Resulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye 'nin Resulayn kentinde PKK/ YPG 'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Suriye'nin Rasulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda kontrol noktasında görevli Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit oldu, 8 jandarma ile 2 yerel polis yaralandı.Şehitler için bu sabah Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin , Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül , 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş , İl jandarma Alay Komutanı Metin Düz'ün katıldığı törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında uçağa konuldu.Şehitlerden Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi Antalya 'ya, Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazesi ise Ankara 'ya gönderildi.

Botoks sonrası ölen Kübra'nın baba ve annesi: Can çekişiyordu, kurtaramadık İSTANBUL Beylikdüzü'nde, güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan bir gün sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın (38) babası Ekrem Solmazgül ile annesi Aysel Solmazgül (57), yaşadıklarını anlattı. Anne Solmazgül, "Kızım can çekişiyordu, 'Anne beni kurtar' diyordu, kurtaramadık" derken, çift, kızlarının eski eşinin, torunlarını alıp götürdüğünü, çocuğun hayatının tehlikede olduğunu öne sürdü. Olay, 21 Eylül'de Beylikdüzü'nde meydana geldi. Kübra Boyraz, bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaştı. Boyraz, güzellik merkezi çalışanları tarafından evine götürüldü. Kapıyı açan annesi Aysel Solmazgül, kızına ne olduğu sorusu üzerine, güzellik merkezi çalışanı tansiyonunun düştüğünü söyledi. Evde bir gün sonra tekrar fenalaşan Kübra Boyraz, çağrılan ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kübra Boyraz, durumunda iyileşme görülmeyince özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bir çocuk annesi Kübra Boyraz'ın cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Epikriz raporunda, Kübra Boyraz'ın 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği bildirildi.5 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI Olay sonrası gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda, şüpheliler adreslerinde bulunamadı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. ANNE SOLMAZGÜL: TORUNUM ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ MEZARLIKTA ÖĞRENDİKübra Boyraz'ın annesi Aysel Solmazgül,"Kızım görüşmem var diyerek, evden çıktı. Geldiğinde kızımın kolunda esmer bir kadın, tanımadığım bir kişi. 'Anne çok kötüyüm' dedi. 'Kurtar beni' diyordu. Kanepeye uzandırdım. 'Anne, beni acile kavuştur' dedi. Ne oldu dedim? Tansiyon aletini getirdim, ölçtüm baktım nabzı 130. Yavrum can çekişiyordu, Nabzı yükselmiş, tansiyonu 14, 9. Hemen ayran yaptım, içirdim. Diğer kızım ile görüştüm. 'Anne botoks, yaptırdım' dedi. Eşim aradım, ambulans geldi. Orada ifadesi alındı. Sonra beni dışarı aldılar, hiç göremedim. Sabah 'öldü' dediler. Torunum mezarlıkta öğrendi. 9 yaşındaki torunum, 'Kızını nasıl orada bıraktın?' dedi. 'Mezarlıktan ellerimle kazıp çıkaracağım, benim annem ölemez' dedi, çok kötüydü" diye konuştu.BABA SOLMAZGÜL: TORUNUMUN HAYATI TEHLİKEDEKübra Boyraz'ın babası Ekrem Solmazgül de, 3 gün önce kızının eski eşi Mehmet B.'nin (53) geldiğini anlatarak, "Torunumu alıp, iki gün kendilerinde kalması isteğinde bulundu. Alıp, götürdü. Daha önce aile mahkemesine vermiş, pedagog çağrılmış. 'Ben senin babanım, ben ne dersem onu diyeceksin' diyor. Ondan sonra çocuk yeniden bize geldi. Babası bize, 'Çocuğu size vereyim, malları bana verin' dedi. Biz de, 'Bizim yetkimiz yok' dedik. Kızımın bir tane evi var, icra koyulmuş. Banka icra gönderdi. Bu adam bu malın peşinde, çocuğa bakmanın peşinde değil. Biz torunumu özel okulda okutuyoruz, odası var burada. Bu çocuğun okulu ne oldu? Özel öğretmeni vardı burada. Alıp, götürdüler çocuğu sahtekarlık yaparak. Çocuğun psikolojisi bozulmuş. Zaten biz psikoloğa götürdük. Ne olacak bunun sonu? O çocuk yarın ölürse kim sorumlu burada? Alerji hastası çocuk, et ve sebze harici bir şey yemiyor çocuk. Bizim maddi durumumuz iyi. Onun malına ihtiyacımız yok. Allah'a şükür paramız var. Biz o çocuğa ömür billah bakarız. Böyle giderse bu çocuğun hayatı tehlikede. Bize tekrar verilmesini istiyoruz bu çocuğu" dedi.

Ruslara geçit vermeyen Uzunahmet Tabyaları'nda yıkılma tehlikesi

SULTAN Abdulhamid döneminde Paris ve Roma'daki tabyalar örnek alınarak, Erzurum'da Rus tehlikesine karşı inşa edilen Uzunahmet Tabyaları, yıkılmaya yüz tuttu. Birçok yerinde tahribat oluşan tabyalara sahip çıkılmasını isteyen tarihçi Abdurrahman Zeynal, "Bu tarihi yapıya sahip çıkılarak yıkılması önlenmelidir" dedi.Erzurum- Kars kara yolunun 20'nci kilometresindeki merkez Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi yakınlarında 2'nci Sultan Abdulhamid tarafından Paris ve Roma'daki tabyalar örnek alınarak Deveboynu geçidinde 2050 rakımlı bir tepeye Uzunahmet Tabyaları inşa edildi. 1 kilometre ilerisinde de ilave tabya yaptırılan Uzunahmet Tabyaları'yla, Erzurum'u Rus tehdidine karşı koruma amaçlandı. Koğuş odalarının üstüne yerleştirilen, beşik tonozla örtülen ve dıştan kalın bir toprak örtüsü ile kaplanarak gizlenen topçu odalarına, avlunun ortasında bulunan iki rampa ile çıkılan Uzunahmet Tabyaları sayesinde, 1877-1878 yıllarında Rus ordusunun Erzurum'u işgal girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Pasinler Ovası'na hakim olan bir tepede kurulan tabyadaki topçu kuleleriyle Osmanlı ordusu, Rus ordusunun geçişine izin vermedi. 1'inci Dünya Savaşı'nda da Rus tehlikesine karşı Erzurum'u savunan Uzunahmet Tabyaları, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlandı. Askerin konuşlandığı tabyalar, 1960 yılında Erzurum'da birliklerin oluşturulmasıyla boşaltıldı.'ÇOK KIYMETLİ BİR ESER'Erzurum'daki tabyalarla ilgili kitap yazan emekli öğretmen ve tarihçi Abdurrahman Zeynal, Uzunahmet Tabyaları'nın Abdulhamid döneminde inşa edildiğini belirtti. Bütün ovaya hakim olan tabyaların olası Rus saldırısını engellediğini anlatan Zeynal, tarihi yapının 1960'lara kadar kullanıldığını kaydetti. Tabyaların Erzurum için çok kıymetli bir eser olduğunu ifade eden Zeynal, "Uzunahmet Tabyaları sadece tarihi açıdan değil, turistik özelliğinin yanı sıra tarihi filmlere de stüdyo olarak kullanılabilir. Yerli ve yabancı turistlerin buradan rahatlıkla Pasin Ovası'nın muhteşem ihtişamını görmeleri mümkün. Tarihimiz maalesef bakımsızlık yüzünden yıkılmakla karşı karşıya kalmış. Devletimiz tarafından kontrol altına alınarak bu yıkımın önlenmesi en büyük önceliğimiz olmalıdır" diye konuşu.

Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı

RİZE'de park halindeki 2 otomobil, çıkan yangında alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.Merkez Taşlıdere Mahallesi'nde gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler çevrede park halindeki diğer otomobile sıçrayınca yangın büyüdü. 2 otomobil alev topuna dönerken, vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Çevrede endişe yaratan yangında otomobiller ise kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Avda kayalıklardan düşüp öldü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, arkadaşlarıyla avlanmaya çıkan Hakan Akın (29), dengesini kaybedip, kayalıklardan düşerek, yaşamını yitirdi.Olay, dün Gercüş'te meydana geldi. Hakan Akın, bir grup arkadaşıyla birlikte Yemişli köyü kırsalına avlanmaya gitti. Akın, av sırasında iddiaya göre bulunduğu kayalıklardan dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Akın'ın düştüğünü gören arkadaşları, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sorucu Akın'a ulaştı. Yapılan kontrolde Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hakan Akın'ın cansız bedeni, otopsi için Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.