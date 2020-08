Nişanın ardından köy karantinaya alındı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan törenin ardından 16 kişide koronavirüs görülmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünün dün geceden itibaren karantinaya alınmasına karar verdi. Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucu köyde nişan töreninin ardından 16 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kurban Bayramında İstanbul 'dan köye ailesini ziyarete gelen bir kişinin ailesine virüsü bulaştırdığı, ailesinin ise nişana katılarak virüsü yaydığı öğrenildi. Köy gece saatlerinden itibaren karantinaya alınırken, jandarma ekipleri köyün girişinde önlem aldı. Aşağıköy köyüne alternatif yollar ise iş makineleriyle toprakla kapatıldı.

Alanya'da avokadoda yeni hedef 70 milyon adet

*- Antalya'nın Alanya ilçesinde bu ay başı itibarıyla avokado hasadı başladı. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Geçen yıl 50 milyon adet civarında hasat beklentimiz olmuştu, bunu fazlasıyla karşıladık. Bu yıl hedefimiz 70 milyon adet" dedi.

Alanya'nın Dimçayı bölgesindeki avokado bahçelerinde 1 Ağustos itibarıyla hasat başladı. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu yıl avokado hasadında hedeflerinin 70 milyon olduğunu dile getirirken, avokadonun bu yıl daha önceki bilinen ülkenin yanı sıra 5- 6 yeni ülkeye daha ihracatının da olabileceğini söyledi. Başkan Sevilgen, "Avokado hasadımız ağustos ayı itibarıyla Alanya'da başladı. Geçen yıl aşağı yukarı 40-50 milyon civarında bir hasat beklentimiz vardı, biz bunu fazlasıyla yakaladık. Bu yılki hedefimiz 70 milyon adet civarında bekliyoruz. Alanya'da 38-40 bin hektarlık bir ekili alanımız vardı. Bu alan şu anda 45 bin hektara çıktı. Geçen yıllarda Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Aynı firmalarla yine görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkelere tekrar ihracat yapacağız. Bunun yanında Avrupa'dan da birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Tahminime göre bu yıl ihracat yaptığımız ülkelere 5- 6 farklı ülke de eklenecek" dedi. '12 AY AVOKADO ÜRETİMİ'Alanya'da neredeyse her mevsim avokadonun üretiminin yapılabildiğini belirten Sevilgen, "Ağustos ayında klifton cinsi avokado var. Eylül ayında zutano cinsi avokadonun üretimi gerçekleşecek. Arkasından bacon, ettinger, fuerte, pinkerton ve hass ile devam edecek. Bizim şu anda Alanya'da 10 aylık bir üretimimiz var. Bizim 6 ve 7. aylarda üretimimiz yoktu. 'Alanya avokadosu' diye bir cins geliştirerek güzel bir meyve aldık. Bunu da geliştirdiğimiz zaman 12 ay Türkiye'de avokado üretimine devam edeceğiz" diye konuştu. '15 MİLYONU RAHAT YAKALAYACAĞIZ'Alanya'daki avokadonun yurt dışında birçok ülkeye ihracatı gerçekleşirken, Sevilgen ihracat hedefleri hakkında da şunları söyledi: "Geçen yıl 10 milyon adet civarında bir ihracat gerçekleştirdik. Bu sene 15 milyon adet rahat bir şekilde yakalayacağız. Üretim her geçen yıl üstüne koyarak artıyor. Tabii ki biz yurt dışına ihracat yapmazsak, çiftçimizin kazancı düşecektir. Gerçekleştirdiğimiz ihracat hem fiyat konusunda üreticimizin yüzünü güldürüyor hem de ihracat yapan firmaların kazancını arttırıyor."'TALEP NEDENİYLE 2 AY İTHALAT OLUYOR'Yurt dışından herhangi bir avokado ithalatının da olup olmadığıyla ilgili de bilgi veren Sevilgen, "Bizde 6 ve 7'nci ayda avokadoda eksiğimiz var. Bir de artık avokadoyu tanıyan bir kitle oluştu karşımızda. Bu kişiler avokadoyu isteyince, bunu temin edebilmek içinde yurt dışından ithal etmemiz gerekiyor. Bu 2 aylık sürede dışarıdan avokado ithal ediyoruz. Ama 8'inci aya girdiği zaman bizim yerli üretimimiz başlıyor" dedi. Yaklaşık 20 yıldır üreticilik yapan Mehmet Zeybek de avokadonun fiyatından memnun olduğunu belirtirken, "20 yıldır avokado işi yapıyoruz. Toplamda 10 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin fiyatından memnunuz. Git gide de fiyatlar iyileşiyor. İnşallah daha iyi olur" diye konuştu. Üretici Zeybek, ürettiği avokado çeşitleriyle ilgili bilgi verirken şunları söyledi: "Alanya'da artık mümkün olduğu kadar avokado yetişiyor her tarafta. Şu anda hass, pinkerton, fuerte ve ettinger olmak üzere 4-5 çeşit avokado yetiştiriyoruz. Aşağı yukarı 8- 10 ay boyunca ürün alıyoruz."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Vali Karaloğlu'na ziyaret

DİYARBAKIR'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Vali Karaloğlu'nu makamında ziyaret eden ve şeref defterini imzalayan Berger ve heyeti daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Berger ve beraberindekilerin kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.

Van'da atlı jandarma timi göreve başladı

VAN'da vatandaşların yoğun olduğu ve araçlara kapalı olan bölgelerde, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı jandarma timi göreve başladı.Van'ın Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Atlı Jandarma Timi kuruldu. Toplamda 10 atın yer alacağı timde, şu an 4 at görev yapıyor. Edremit İlçesindeki sahil bandı, plaj ve mesire alanında ilk devriyesini gerçekleştiren atlı timi gören vatandaşlar, atların yanına gelerek cep telefonu kameralarıyla fotoğraf çektirdi. Timde görev yapan atlardan 2001 doğumlu Safir Alman ırkı, 2003 doğumlu Tayban İngiliz, 2011 doğumlu Çelebi Fransız ve 2016 doğumlu Hazal isimli atın ise Gemlik ırkı olduğu belirtildi. Öncelikli Kolluk Kuvvetleri olarak görev yapacak olan atlı jandarma timinin binicileri olarak da Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Alper Akça ve Jandarma Kıdemli Çavuş Cihan Yıldız atandı.GÖREVE BAŞLADILAR; VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİAtlı birlik timi, yaz sezonu boyunca jandarmanın sorumluluk alanındaki, araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik, mesire alanları ile halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde, festival, şenlik, dini ve resmi bayramlarda da görev yapacak. Atlı tim, gerek duyulduğunda Van'a yakın çevre il ve ilçelerde de görev yapacak. Van Gölü Sahili'ne piknik yapmaya gelenler jandarmanın atlı timini görünce şaşırdıklarını söyledi. Vatandaşlar, "Bizim can ve mal güvenliğimiz için atlı timin görev yapması bizleri sevindirdi. İlk kez Van'da böyle bir tim görüyoruz. Bir yandan şaşırdık, bir yandan da mutlu olduk" dedi.Van İl Jandarma Komutanlığı, kurulan atlı jandarma timi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Van sınırları içerinde bulunan halk plajı, sahil yolu, mesire alanları, liman ve dinlenme alanı vb. halkımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde, festival, şenlik, dini ve resmi bayramlarda Van İl Jandarma Komutanlığı atlı jandarma birliğinin görev yapmasının bölgenin huzuruna, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne büyük katkı sağlamaktadır. İçişleri Bakanlığının oluru ile Jandarma Genel Komutanlığınca Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandırılan Atlı Jandarma Birliği görevlerini başarı ile sürdürmektedir" denildi.

Adana Valisi Elban: Amacımız maske takmayana ceza kesmek değil, kurallara uymalarını sağlamak

ADANA'da artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla sokağa çıkan Vali Süleyman Elban, "Vatandaşlarımızı maske konusunda uyarıyoruz, amacımız ceza kesmek değil. İnsanların kurallara uyması bizim için daha önemlidir" dedi.

Sabah erken saatlerde kentin en işlek meydanlarından 5 Ocak Meydanı'na gelen Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bölgedeki esnaf ve vatandaşları maske ile sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Artan koronavirüs vakalarının önüne geçilmesinde maske takmanın öneminden bahseden Elban, vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada polis araçlarından, kentte maske takmanın zorunlu olduğu kurallara uymayan kişilere idari para cezası kesileceğinin anonsların yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi konusunda ciddi uyarılarının olduğunuda dile getiren Elban, "Kurallara uyarak el birliğiyle bu salgının üstesinden geleceğiz. Adana'da yoğun bakımda ve entübe halde bulunan hasta sayımız az. Herkesin üzerine düşen sorumluluğa dikkat etmesi ve getirilen maske takma zorunluluğuna uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızı maske konusunda uyarıyoruz, amacımız ceza kesmek değil. İnsanların kurallara uyması bizim için daha önemlidir" dedi.