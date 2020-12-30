Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 4

30.12.2020 10:23
Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 4, System.String[]

Son dakika habere göre Bakan Soylu'dan Demirtaş'a özgürlük isteyenlere kızı dağa kaçırılan annenin görüntüsü ile tepki İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyenlere, PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan kızı için HDP Diyarbakır...

Bakan Soylu'dan Demirtaş'a özgürlük isteyenlere kızı dağa kaçırılan annenin görüntüsü ile tepki

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyenlere, PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan kızı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan Türkan Mutlu'nun görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. Görüntülerde Mutlu'nun, "Benim küçük kızımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı" dediği görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyenlere Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Soylu, İstanbul Sultanbeyli'de 2014 yılında 18 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Ceylan Şeyma Mutlu için Bursa'dan gelerek, evlat nöbeti tutan Türkan Mutlu'nun Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere tepki gösterdiği görüntüleri, "Demirtaş İttifakına bu haykırış…ö notuyla paylaştı. Görüntülerde Mutlu'nun, "Benim küçük kızımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı. O küçücük çocuklara eğitim verecekti" dediği görüldü.

Selahattin Demirtaş, Süleyman Soylu, Özgürlük, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika


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