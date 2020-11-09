Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 5
09.11.2020 10:44
Bir son dakika haberine göre Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltıBURSA'da polisin düzenlediği DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
BURSA'da polisin düzenlediği DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 11 kişinin DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırıldı.Operasyonda, örgüt içinde faaliyette bulundukları tespit edilen 2 şüpheli ve haklarında terör örgütüyle bağlantıları oldukları gerekçesiyle Türkiye'ye giriş yasağı bulunan 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Son Dakika Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti Masumlar Apartmanı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, İnci'ye gerçekleri açıklıyor Kargo paketi kapısına getirilmeyen kadın dehşet saçtı: Önce görevliyi darbetti, ardından bariyerleri parçaladı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı