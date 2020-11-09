Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 5

09.11.2020 10:44
Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 5, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltıBURSA'da polisin düzenlediği DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

BURSA'da polisin düzenlediği DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 11 kişinin DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırıldı.Operasyonda, örgüt içinde faaliyette bulundukları tespit edilen 2 şüpheli ve haklarında terör örgütüyle bağlantıları oldukları gerekçesiyle Türkiye'ye giriş yasağı bulunan 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Gözaltı, Bursa, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika


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