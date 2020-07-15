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Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 6

Son dakika güncel haberi... RİZE'DE SEL GİTTİ, HASARI KALDI; HAYATINI KAYBEDEN VATANDAİ TOPRAĞA VERİLDİRİZE'de metrekareye düşen 263 kilogram yağışın yol açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı, mahsur kalan 80 kişinin kurtarıldığı sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

RİZE'DE SEL GİTTİ, HASARI KALDI; HAYATINI KAYBEDEN VATANDAİ TOPRAĞA VERİLDİ

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RİZE'de metrekareye düşen 263 kilogram yağışın yol açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı, mahsur kalan 80 kişinin kurtarıldığı sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre 3 ev yıkıldı, 10 ev boşaltıldı, 100 araç zarar gördü, ulaşım ve alt ağında ağır hasarlar oluştu. Çayeli ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren Ali Uzun da toprağa verildi.

Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'yi sel ve heyelan vurdu. Kentte metrekareye düşen 263 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi. Çayeli ilçesinde sele kapılan Ali Uzun hayatını kaybetti, yaralı kurtulan Havva Tüysüz de tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sel ve heyelanlarda yaralanan 10 kişi de kurtarılarak hastanelerde tedaviye alındı, mahsur kalan 80 kişi de AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ekiplerince tahliye edildi.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Rize'de sel ve heyelanlarla ilgili AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. 2 ayrı ekibin yaptığı ilk belirlemelere göre 3 ev yıkıldı, 10 ev boşaltıldı, yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, 100'ün üzerinde araç ise selde hasar gördü. Ulaşıma kapanan 12 köy yolu ise açıldı. Köylerde duvarlar çöktü, elektrik, su ve telefon hatlarında arızalar oluştu.

ZORLU KURTARMA YOLCUĞU KAMERADA

Çayeli ilçesinde sağanağın etkili olduğu pazartesi günü Senoz deresinin taşması soncu mahsur kalanlar, yardım çağrısında bulunmuştu. Derenin yola taşmasına rağmen ekipler, su seviyesinin yüksek olduğu yolda araçları ile ilerleyerek mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin zorlu kurtarma yolculuğu kameraya yansıdı.

SELDEN SON ANDA KURTULDU

Çayeli ilçesinde tıkanan dere yatağına bakmaya giden bir kişi, aniden taşan dereye kapılmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Yakınlarının kayda aldığı görüntülerde 'kaç kaç' diye uyarılan kişi koşarak dere yatağından uzaklaşıyor. Aniden gelen sel ise önüne kattığını sürüklüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çayeli ilçesi Madenli beldesinde sele kapılarak kaybolan ve yapılan arama çalışmaları sırasında cansız bedenine ulaşılan Ali Uzun (68) için Merkez Hacıbaşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ali Uzun'un cenazesi Madenli beldesinde toprağa verildi.

Ali Uzun, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:16 Kaynak: DHA

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