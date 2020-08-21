Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle kendisinden şikayetçi olan kadınlara, yolda karşılaşınca bıçak çeken M.A., vatandaşlar tepki gösterince, kaçıp polis merkezine sığındı. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlçe merkezinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; M.A., yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabından kadınları küçük düşüren mesajlar paylaştı. Yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Dün akşam da şikayetçi kadınlardan bazıları ile yolda karşılaştı. M.A., çıkan tartışmada kadınlara bıçak çekti. Duruma, vatandaşlar ve esnaf tepki gösterdi. Korkuya kapılan M.A., kaçarak polis merkezine sığındı. Yaşanan kovalamacada 1 kişi yere düşerek, yaralandı.

M.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaşananlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan M.A.'nın sosyal medya hesabından, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fındıklı Belediyesi personeli Alihan Şengül'ün adı ile "Allah çocuklarınızın sonunu da Alihan Şengül gibi yapsın" şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.