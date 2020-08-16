Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 7

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda; yol üzerinde mısırcıyla sohbet etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemek üzere makam aracıyla Ayder Yaylası'na gittiği sırada, Çamlıhemşin ilçesinde yol kenarında tezgahı bulunan vatandaştan mısır satın...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda; yol üzerinde mısırcıyla sohbet etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemek üzere makam aracıyla Ayder Yaylası'na gittiği sırada, Çamlıhemşin ilçesinde yol kenarında tezgahı bulunan vatandaştan mısır satın alıp, çevredekilere ikram etti. Bir süre sohbet ettiği mısır satıcısına 400 lira veren Erdoğan, Ayder Yaylası'na geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize programının son gününde, Ayder Yaylası'nda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını denetlemek üzere, saat 10.00 sıralarında Güneysu'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'dan bindiği helikopterle, Ardeşen ilçesi Vali Erdal Ata Stadyumu'na geldi. Buradan makam aracıyla Ayder Yaylası'na gitmek üzere hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıhemşin ilçesi Taşpuharlar mevkisinde, yol kenarında mısır satışı yapan Ahmet Çolak'ın el sallayarak davet etmesi üzerine makam aracını durdurdu. Makam aracından inip, Çolak'ın tezgahı yanına gelen Erdoğan, bir süre sohbet ettiği Çolak'ın kazanındaki tüm mısırları satın aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 400 lira verip satın aldığı mısırlarından 2'sini kendisine alırken, diğerlerinin de çevredekilere ikram edilmesini istedi. Erdoğan, daha sonra Ayder Yaylası'nda Kaçkar Otel'de kahvaltılı programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmalarının bulunduğu şantiye alanında makam aracını durdurup, işçilerle sohbet etti. Sohbetin ardından işçilerle fotoğraf çektiren Erdoğan makam aracına bindi. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, arkadan gelen koruma görevlilerine ait minibüse binerek, konvoya eşlik etti.

'ÇOK MUTLU OLDUK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbetini anlatan mısır satıcısı Ahmet Çolak, çok mutlu olduğunu söyledi. Çolak, "Yolun kenarında makam aracına el atıp, selam verdim, kendilerin bulunduğu araç durdu. Araçtan indi, mısır tezgahının yanına geldi. Hal, hatır sordu. Önceki yıllarda heyelan nedeniyle kapatmak zorunda olduğum işletmemi anlattım. Sağ olsun dinlediler. Sonra da kazanımdaki tüm mısırları satın aldı. Kendisi sadece 2 mısırı aldı, diğerlerini de çevredekilere ikram için bıraktı. Çok mutlu olduk. Davetimizi geri çevirmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize programının son gününde, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'ndaki çalışmaları da denetleyecek. Helikopterle bölgede havadan denetimlerde de bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Mısır satışı yapan Ahmet Çolak konuşmaKonvoyun Ayder'de kavhaltı programına giriş görüntüsü-Şantiyeden görüntülerDetaylar

HABER: Muhammet KAÇAR-Tolga SAĞLAM-Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE- Nurullah CABRİ/ RİZE,

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Yürüyüş yapmak için evden çıktı, parkta ölü bulundu BURSA'da sabah yürüyüş yapmak için evden çıkan Ulaş Çelik (30), parkta ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan bir kişi, sokakta bulunan Limon Parkı ve Koşu Yolu'nda bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, yaptığı incelemede ölen kişinin Ulaş Çelik olduğunu belirledi. Evden yürüyüş yapmak için çıktığı öğrenilen Çelik'in yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Darp ve kesici alet izine rastlanmayan Çelik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Ulaş Çelik'in cansız bedeninden görüntüler-Olay yerinden görüntüler-Polis ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera:  Muammer İRTEM/ BURSA,

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Uzman çavuş, düğünde damatlık yerine askeri üniforma giydi

Bursa'da Esra Aydın (25) ile evlenen Uzman Çavuş Ali Arslan (27), düğününde damatlık yerine askeri üniformasını giydi.

Esra Aydın ve Uzman Çavuş Ali Arslan evlenme kararı aldı. Suriye'de görev yapan damat Ali Arslan, düğünü için memleketi Bursa'ya geldi. Çiftin düğünü, dün akşam İnegöl ilçesinde bulunan bir salonda yapıldı. Düğünde Uzman Çavuş Arslan, damatlık yerine askeri üniformasını giydi. Gelinlik giyen eşi ile el ele tutuşarak salona giren Arslan'ı askeri üniforma içinde gören davetliler, şaşkınlık yaşadı.

Cumhurbaşkanı, Çamlıhemşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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