Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu; Ayyüce Çınar, hayatını kaybetti

MERSİN'de sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören ve daha önce birçok kez operasyon geçiren 23 yaşındaki Ayyüce Çınar hayatını kaybetti.

Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle hastaneye gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, başka bir hastaneye sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Hayat enerjisini hiç bırakmayan ve kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ı örnek aldığını belirten Çınar, sağ bacağını kaybetti. Geçen süre içinde radyoterapi ve kemoterapinin yanı defalarca ameliyat olan Ayyüce Çınar, rahatsızlığının başlamasından itibaren saç dökülmesi ve kaşlarını da kaybettikten sonra sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaya başladı.

'MELEK OLDU'

Çok sayıda kullanıcı tarafından destek mesajlarının verildiği Çınar, takipçilerine seslendiği videoda "Günaydın arkadaşlar, birazdan beni ameliyata alacaklar, çok korkuyorum ve çok ağladım, uzun süre aranızda olamam, hepinizden çok dua bekliyorum" ifadelerine yer vermişti. Acı haberi Ayyüce Çınar'ın sosyal medya hesabından "Melek oldu..." notuyla duyurdular.