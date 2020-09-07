Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 8

Son dakika haberleri: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıESKİŞEHİR'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 230.15 gram esrar, 165.14 gram metamfetamin, 25.04 gram bonzai maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, kurusıkı tabanca, 3 adet fişek ve pompalı tüfek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:17 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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