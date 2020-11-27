Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ -8 - Son Dakika

Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ -8

27.11.2020 12:57
Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ -8, System.String[]

Son dakika haberi... İzmir'de, toplu taşıma alarm veriyor30 Ekim'deki depremin ardından vaka sayılarında patlama yaşanan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, '3'ü zirvesini yaşıyor' dediği İzmir'de, toplu taşımalardaki kalabalık tehlike saçıyor.

İzmir'de, toplu taşıma alarm veriyor

30 Ekim'deki depremin ardından vaka sayılarında patlama yaşanan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, '3'ü zirvesini yaşıyor' dediği İzmir'de, toplu taşımalardaki kalabalık tehlike saçıyor. Sabah işe giderken endişe yaşadığını belirten birçok vatandaş, önlem alınması gerektiğini belirtti.

30 Ekim'deki depremden önce, koronavirüse karşı verilen mücadelede en iyi 10 şehir içinde olan İzmir'deki rakamlar yükseldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in, "Depremde temaslısı, pozitifi sokağa koştu ve bu durum vaka sayılarında bir patlamaya sebep oldu" diyerek açıkladığı kentteki koronavirüs vaka artışı, istatistiklere de yansıdı. Kentteki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.6'ya yükselirken, servislerde ve solunum cihazlarındaki doluluk ise yüzde 58.3'ü buldu. Vaka artışlarına rağmen toplu taşımalardaki kalabalıkların önüne geçilemedi. İşe gidip gelmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, yoğunluktan duydukları endişeyi dile getirdi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE KAÇAMIYORSUN'

İşe giden İzmirlilerden biri olan Ali Çetin, İZBAN'ın sabah saat 08.00-09.00 civarında çok kalabalık olduğunu belirterek, "Şu an geldiğimizde yüzde 50'si doluydu İZBAN'ın, ancak sabah dediğim saatlerde yüzde 100 dolu oluyor. Ayakta sıkışarak geliyoruz. Maskeyi bile tam takmayanlar var. İnsanlardan hiçbir şekilde de kaçamıyorsun. Köşeye geçsen, bir sonraki durakta senin olduğun yere 20- 25 kişi daha geliyor ve kalabalığın içinde kalıyorsun. Maske ve dezenfektan kullanıyoruz, başka da bir önlem alamıyoruz" dedi.

'SOSYAL MESAFEYE UYULABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Vatandaşlardan Şeyma Özkök ise, "Endişeleniyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Toplu taşımalar çok kalabalık. Özellikle akşam saatleri çok kalabalık oluyor. Sabah saatlerinde bir dağılım söz konusu ama akşam saatleri için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. İnsanların sosyal mesafeye uyabilmesi mümkün değil. Tabi ki çalışanlar haklı olarak ve mecbur olarak toplu taşımayı kullanacaklar. Ancak çalışmayanların şu aşamada gezme olayını azaltmaları hepimizin hayrına olacak. Toplu taşımada kendimce önlemler alıyorum. Maskemizi zaten takıyoruz. Onun dışında çok sık ellerimi yıkıyorum ve dezenfektan kullanıyorum. Eve gidince de kıyafetlerimizi değiştiriyorum ve temizleninceye kadar yakınlarımızla temas kurmuyorum" dedi.

'TOPLU TAŞIMAYA MECBURUZ'

İşyeri Karşıyaka'da olan vatandaşlardan Aslı Ayla, "Bu kafeteryaların kapatılması iyi oldu. İnsanlar kahvaltılara gidiyorlar, yemeklere gidiyorlar çalışan insanların hayatı etkileniyor. Mesela ben çalışan birisiyim, mecburum toplu taşıma kullanmaya. Şahsi gezmeleri azaltmak gerekiyor. 65 yaş üstü hala sokakta ve toplu taşıma kullanıyorlar ben onun hala kesilmediğini görüyorum. Benim mesaim normalde 9'da başlıyor, Karşıyaka'da çalışıyorum. İZBAN oldukça kalabalıktı. Normalde 08.30 gibi biniyorum, o saatlerde biraz daha tenha oluyor. Ancak daha da tenha olması lazım, o bile kalabalık. Bakıyorum yaş ortalamasına ya çok küçük çocuklar var ya da yaşlı insanlar var. Onların da ne çalışmaları var onu da anlayamıyorum. Çift maske takıyorum, ellerimi devamlı birbirine kavuşturuyorum bir yere değmeyim diye. Dikkat etmeye çalışıyorum, umarım yakalanmayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplu taşımadaki kalabalıktan görüntü

- Tramvaylardan ve otobüslerden görüntü

- Vatandaşlarla röportajlar

- Muhabir Davut Can'ın anonsu

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince yapılan uygulamada 2 kilo 500 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uygulama yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Toplu Taşıma, Patlama, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ -8 - Son Dakika


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