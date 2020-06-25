Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

SEL ANINDA ÖLEN AİLESİNİN HABERİNİ BÖYLE FERYAT EDEREK VERDİ

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (3)

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde ise sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'in ise kayboldu. Sel felaketinin ardından yoldan geçen Kenan Kılıçaslan, Ahmet Bilen'in kardeşi İlhan Bilen ile karşılaştı. O sırada sel felaketini cep telefonu ile kaydeden Kılıçaslan'ın otomobilini durduran ve ağladığı görülen İlhan Bilen, "Jandarmayı ara. Su; Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdüö dedi.