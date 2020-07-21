Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (3)

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A.'nın, emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Katil zanlısının, genç kızı kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi. Evli ve bir çocuk babası olan C.M.A.'nın ifadesinde, "Pınar ile ilişkimiz vardı, eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm" dediği belirtildi.

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

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Suriyeli Necmettin, bulduğu 60 bin lirayı sahibine teslim etti-

KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeli Necmettin Daba, içerisinde 60 bin lira bulunan çantayı polis aracılığıyla sahibi Yusuf Doğan'a teslim etti. Doğan da Daba'yı bir miktar parayla ödüllendirdi.

Mermerci Yusuf Doğan, sabah işe giderken ayakkabısını bağlamak için eğilirken içerisinde 60 bin lira bulunan çantasını kızına verdi. O da çantayı yere bıraktı. Çantasını almayı unutup aracıyla evden ayrılan Doğan, bir süre sonra durumun farkına vararak geri döndü. Bırakılan yerde çantasını bulamayan Doğan polisten yardım istedi. Ekipler, çantayı bulmak için çalışma başlatırken, bu arada 155'i arayan Suriye uyruklu Necmettin Daba, para dolu bir çanta bulduğunu ve teslim etmek istediğini söyledi.

Daba'nın yanına giden polis, bulduğu çantanın Yusuf Doğan'a ait olduğunu tespit edip ikisini bir araya getirdi. Yusuf Doğan, kaybettiği 60 bin lirayı eksiksiz olarak Necmettin Daba'dan teslim aldı. Doğan, Necmettin Daba ile polislere teşekkür ederek, "Sabah işe giderken çantayı kızıma vermiştim ayakkabımı bağlamak için. Çantayı da kızım ayağının dibine bırakmış ve arabaya binince orada kalmış. Çantanın olmadığını fark edince 155'i aradım. Sağolsun polisimiz çok ilgilendi. İlgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşımız da orada işe gelirken parayı bulup 155'i arıyor. Aynı zamanda patronu da beni tanıyor. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çantada 60 bin lira para ile cüzdan, kredi kartı ve kimlikler vardı" diye konuştu.

Necmettin Daba ise parayı bulunca hiç düşünmeden sahibini bulmaya çalıştığını belirterek, "İşe giderken çantayı buldum. Açıp baktığımda içinde para vardı. Sahibini bulmak için 155'i aradım" dedi.

Yusuf Doğan ayrıca Necmettin Daba'yı bir miktar para ile ödüllendirdi.