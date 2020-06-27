CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA HAYATI DEĞİŞTİ

KONYA'da, 11 yaşındayken arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği elektrik trafosunda akıma kapılıp, vücudunun büyük bir bölümü yanan Gökhan Baran (27), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisiyle ilgili talimatıyla hayatı değişti. Vücudunun yüzde 70'i yanan Baran'ın, yaralarının birçoğu geçirdiği 50 ameliyat sayesinde düzeldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür borcunun olduğunu söyleyen Gökhan Baran, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı külliyede ziyaret ederek teşekkür edip, şükranlarımı sunmak" dedi.

2005 yılında arkadaşlarıyla oynarken girdiği elektrik trafosunda akıma kapılarak vücudunun büyük bir bölümü yanan Gökhan Baran, çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Gökhan Baran, 2006 yılında bir okul açılışı için Konya'ya gelen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatini çekti. Erdoğan'ın tedavisiyle ilgili talimatıyla sıralı ameliyatlar geçiren Baran'ın vücudu önemli ölçüde normale döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tedavi sürecine girildiğini anlatan Gökhan Baran, "11 yaşındayken elektrik trafosunda 40 bin voltluk yüksek akıma kapıldım. Kaza geçirdikten sonra tedavi gördüğüm hastaneden 3 ay sonra taburcu oldum. Konuşamıyordum, kollarımı kullanamıyordum. Göz kapaklarımı da kapatıp açamıyordum o nedenle de görme problemim vardı. O dönemde tedavi ücretleri çok fazla olduğu için tedavimi yaptıramıyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o dönemde başbakandı. Konya'da bir okul açılışına geldiğinde tesadüfen beni görmesiyle, görüşme imkanım oldu kendisiyle. O zaman daha çocuktum ama beni dinledi, sorunumun ne olduğunu sordu. Ben de kendisine ailemin ekonomik durumunun tedavilere yetemediğini belirterek, 'Tedavimi yaptırır mısınız?' dedim. Diğer çocuklardan eksik kalmak istemiyor, okuluma devam etmek istiyorum dedim. Aslında ilk Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım beni fark etti, ikisi beraber konuşmuşlardı. Cumhurbaşkanımız bana 'hiç sıkıntı yapma, tedavi sürecini başlatacağız. Atlatacaksın' dedi" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIM'

Şimdiye kadar 50'ye yakın ameliyat geçirdiğini anlatan Gökhan Baran şöyle konuştu:

"Eve gittiğimde ailem bana 'Koskoca Başbakan yoğun gündeminde seni mi takip edecek?' dedi. Yarım saat sonra kapımız çalındı. Danışmanları bilgilerimi alarak, tedavime en kısa zamanda başlanacağını söyledi. O gün ailecek çok mutlu olduk. 2005 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavim başladı. Orada genel anestezi alarak 50 ameliyat geçirdim. Şükür şimdi konuşabiliyorum, görebiliyorum, elim ayağım tutuyor. Normal bir bireyden bir farkım yok. Ama çok zor süreçlerden geçtim. 50 ameliyatın her biri 15- 20 saat sürüyordu. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok minnettarım. Kendileri bir seferinde vakit bulup hastanede bile ziyaret etmişlerdi beni. Tedavi sürecimi sürekli takip ediyor, sürekli soruyordu. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onunla sevinen onunla hüzünlenen bir evladıyım."

HAYALİ CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sayesinde sağlığına kavuştuğunu, en büyük hayalinin ise kendisini ziyaret etmek olduğunu söyleyen, Gökhan Baran, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı Külliyede ziyaret ederek teşekkür edip, şükranlarımı sunmak. İnşallah bu hayalim de gerçek olur. Bu ameliyatları olabilmeyi hayal bile edemiyordum. Kazayı geçirdikten sonra psikolojim iyi değildi. Yaşıtlarım okula gidiyordu, ben gidemiyordum. Dışarıya çıkamıyordum, arkadaşlarımla oyun oynayamıyordum. Sürekli toplum açısından bir çekingenlik oluşuyordu. Bunun stresi çok büyüktü. Sürekli sorguluyordum Allah'ım bunun bir tedavisi yok mu? Daha sonra vücut fonksiyonlarımı kullanmaya başlayınca moralim yerine geldi. Biraz da hayatla barışık olmamdan da kaynaklanıyor, hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Ne zaman boşluğa düşsem oradan kurtuluyorum. Allah sevdiği kulu sınar düşüncesiyle bu şekilde kendimi toplamaya çalıştım. Çok şükür şimdi bir sıkıntım yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gökhan Baran'dan detaylar

-Gökhar Baran röp

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Mümin KARACA/KONYA

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İZMİR'DE SU FATURALARININ KATLAMALI GELDİĞİ İDDİASI

İZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların su sayaçları 3 ay sonra okundu. Normalden 3-4 katı fazla su faturası ödediklerini belirtilen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Yüzde 51 engelli İdris Yenigün (47), internet üzerinden belirlenen su faturasını ödemesine rağmen bin 415 TL'lik su faturasıyla karşılaştığını dile getirerek, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınının ardından yüksek su faturaları ile karşılaşan İzmirliler, duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar pandemi sürecinde 2 aylık faturayı internet üzerinden ödemelerine rağmen, yeniden 3 aylık fatura ile karşılaştıklarını söyledi. Salgın nedeni ile geçen nisan ayında İZSU, iş yerleri, sanayi kuruluşları ve turistik tesisler gibi konut dışı aboneler için, sayaç okuma işlemi yapılıncaya kadar ödeme çıkartılmayacağını, konut amaçlı kullanımlar içinse abonenin su tüketiminin en düşük olduğu ocak, şubat ve mart aylarının baz alınarak faturaların tahakkuk ettirileceğini açıklamıştı.

'EN PAHALI SUYUNU İZMİR'DE İÇİYORUZ'

Vatandaşlardan Hayrettin Ertaş (37), gelen su faturaları nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine konunun araştırılmasına yönelik çağrıda bulundu. Yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi gerektiğini söyleyen Ertaş, "Pandemi sürecinde insanlar evlerinde kaldı ve çalışmadı. Büyükşehir Belediyesi 3 aylık su fatura gönderdi. Ton nedeniyle faturalara katlanarak geldi. İnsanlar bu faturalarla ilgili büyük bir sorun yaşadı. 940 TL'lik fatura ile 736 TL'lik bir fatura var. İnsanlar bu süreçte zaten eve ekmek götürmek konusunda zorlanırken, su faturaları çok büyük geliyor. Büyükşehir Belediyesi bedava maske dağıttı ama bunun bedelini sanırım su faturalarından çıkarıyor. Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir'de içiyoruz. Bunu da maalesef arsenikli içiyoruz. Yetkililere, faturaları araştırmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bizim gibi mağdur olan çok sayıda vatandaş var. Onlar da İZSU'ya bu konuda başvuruda bulundu. Tek başına yaşayan bir arkadaşım var, normalde aylık su faturasının 25 TL'yi geçmediğini söyledi. Ancak su faturasını yatırmaya gittiğinde 160 TL'lik bir bedelle karşılaştığını söyledi. '3 ayda en fazla 60 TL olabilir, 160 TL nasıl olur?' dedi. Ayrıca anaokulu işleten bir arkadaşım, 3 aylık pandemi sürecinde kapalı olmasına rağmen 1000 TL'lik katı atık bedeli adı altında bir kesinti olduğunu söyledi. Gelen faturalar çok yüksek, insanlar ciddi mağduriyetler yaşıyorlar" dedi.

2 AY BOYUNCA ÖDEMESİNE RAĞMEN 3 AYLIK FATURA GELDİ

Vatandaşlardan Veysi Altuğ (30), ise salgın süresi boyunca internet üzerinden su faturalarını düzenli olarak ödemesine rağmen 3 ayın sonunda gelen toplu fatura nedeniyle hayretler içinde kaldığını ifade ederek, "2 aylık faturayı internetten yatırmıştım. İnternet bankacılığı ile yatırdığım için bunu ispatlayabilirim. Ben zaten iki ayda 200 TL su faturası ödedim. Bunun üzerine 281 TL daha fatura geldi. 3 ayda toplamda 500 TL fatura ödemiş oldum. 3 çocuk babasıyım, evimiz kira ve asgari ücretler çalışıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerin bu konuya bir el atmasını istiyorum. Arkadaşlarımla da konuşuyoruz. Benim gibi bu mağduriyeti yaşayan çok sayıda arkadaşım var" diye konuştu.

BİN 415 LİRALIK FATURA DUDAK UÇUKLATTI

İnternet üzerinden belirlenen su faturasını ödemesine rağmen bin 415 TL'lik su faturasıyla karşılaştığını dile getiren vatandaşlardan İdris Yenigün (47), faturayı nasıl ödeyeceğini bilmediğini belirtti. Yetkililerden daha duyarlı olmalarını isteyen Yenigün, "Bin 415 lira fatura geldi. Ancak biz pandemi sürecinde internet üzerinden belirledikleri fiyatı yatırıyorduk. 50 TL ile 100 TL arası mobil üzerinden ödemeler yapıyorduk. En son sayacı okuduklarında bin 415 TL geldi. Bize çok yüksek geldi. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. 3 aylık fatura. Ben yüzde 51 engelli bir vatandaş olduğum halde ücretsiz yararlanmak istemedim. Kullanıyoruz, ödeyelim dedim ama yüksek geldiği için bu bir şikayet. İşim yok, engelliyim. Günlük işler bulabildiğim zaman gidiyorum ama bu fatura çok. Büyükşehir yetkililerinden dar gelirli vatandaşlara daha duyarlı olmasını istiyorum. Bin 415 lira neye dayanarak geldi? Şikayet etmeyi ya da itiraz etmeyi düşünmüyorum. Bu parayı mecbur yatıracağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığım farklı başvurulardan da çözüm bulamadığım için gidip geldiğimle kalacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vatandaşlarla röportaj

Genel detay ve görüntüler

Haber: Eda Ebru NANECİ - Kamera: Gökçe ADAR/ İZMİR,

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KORONAVİRÜS VAKALARINI ARTIRAN KAÇAK DÜĞÜNLER DURDURULAMIYOR

PANDEMİ sürecinde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yasak olmasına rağmen yapılan kaçak düğünler, koronavirüs vakalarında artışa neden oldu. Yetkililerin sıkılaştırdığı denetimlere rağmen aile aralarındaki düğünler yapılmaya devam ediyor. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, kaçak düğünlerin doğurduğu olumsuz sonuçların düğün sektörünü etkilediğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca 16 Mart günü düğün ve nişan etkinlikleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yasaklandı. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kentlerinde kaçak düğünler, yapılmaya devam edildi. Yasağa rağmen aile aralarında yapılan izinsiz düğünlerin koronavirüsün bölgede artışa neden olduğu uzmanlarca açıklandı.

KAÇAK DÜĞÜNLERİN ARTACAĞI ENDİŞESİ

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle nikah törenlerinin 15 Haziran, düğünlerin ise 1 Temmuz itibarıyla kontrollü şekilde yapılması kararlaştırıldı. Yasağın 1 Temmuz itibari ile kalkacak olmasına rağmen aileler arasında kontrolsüz ve kaçak düğünlerin artacağı endişesi sürüyor.

'KAÇAK DÜĞÜNLERDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UYGULANMIYOR'

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, kaçak düğünlerin önlenemediğine dikkat çekerek, bu düğünlerde koronavirüs tedbirlerinin uygulanmadığı ve bundan ötürü vakalarda artışın yaşandığın söyledi. Kaçar, "Özellikle bu pandemi sürecinde vaka sayılarında artışın olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Birçok çift, birçok aile, sokaklarda, köylerde, yerinin yurdunun belli olmadığı, denetimin yapılamadığı alanlarda düğünlerini yaptılar. ve bu düğünlerde hiçbir şekilde sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kuralları uygulanmadı. Çünkü yerleri belli değil, nerede yaptıkları belli değil. Bundan kaynaklı bu kaçak düğünlerin oluşması vaka sayılarında artışı devam ettirecek. Bilindiği gibi düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor. Ancak vaka artışları halen devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren vaka sayılarında artış olduğu zaman, biz düğün salonculara ve kır alanı olan yerlere bunun mal edilmemesi gerekiyor. Bu kaçak düğünlerle vaka sayısında artış devam edecektir" dedi.

'SOSYAL MESAFEYİ KORUYACAK OYUNLARIMIZ DA VAR'

Kaçar, bölgedeki düğün salonların 1 Temmuz günü için tüm hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın düğünlerde oyunlarla ilgili yayımlanan genelgesi ile kamuoyunda yanlış algının oluştuğunu da anlatan Kaçar, şunları söyledi:

"10 kişilik bir masada, masalar arası mesafeyi esas alacağız. Biz bu kurala riayet edeceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgenin 11'inci maddesinde aynı çekirdek aileden olan bireylerin, aynı masada sayı belirtmeksizin, isteği kadar ve sosyal mesafe aranmaksızın oturabilecekleri belirtiliyor. 15'inci maddede ise sosyal mesafenin korunamayacağı halay, dans gibi oyunların oynanmayacağı bildiriliyor. Buna baktığımız zaman çekirdek aileler için sosyal mesafe aranmıyorsa bu kişilerin halay çekmesi, oyun oynamasında, dans etmesinde herhangi bir aykırı durum yoktur. Ayrıca sosyal mesafeyi koruyacak oyunlarımız da var. Biz, 10, 11 ve 15'inci maddelere belirtildiği gibi bu maddelere dayanarak düğünlerde hayal, oyun, dansta sosyal mesafenin korunacağının uygulanabileceğine inanıyoruz. Bu yönden de hazırlıklarımız var. Kamuoyunda yanlış algının giderilmesini talep ediyoruz."

Kına ve düğün organizatörü Pelin İnci ise sosyal mesafeyi dikkate alarak hem kına hem de düğünlerdeki oyun ve dans etkinliklerini gerçekleştirebileceklerini evlenecek çiftlere anlattıklarını belirterek, "Düğünlerde oyun etkinliğinde sosyal mesafenin uygulanması konusunda kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kına organizasyonlarımızı sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştiriyoruz. Bu konuda hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmasın" diye konuştu.