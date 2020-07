Son dakika! DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR - Son Dakika

Mersin'deki kazanın tanığı şoför: Arkadaşlarımız son ana kadar mücadele etti

MERSİN'in Mut ilçesinde freni boşalan otobüsün şarampole yuvarlandığı, 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de yaşamını yitirdiği kazanın görgü tanığı DHA'ya konuştu. Devrilen otobüsün peşinden gelen, kendisi de asker taşıyan otobüsün şoförü Rıza Peker, "İki arkadaşımız da son olarak, otobüsteki askerleri ikaz ederek, 'Emniyet kemerlerinizi takın' diye bağırdı. Sıkı tutunmalarını söyleyerek, aracı dağa yaslayacaklarını söylemişler. Aracı durdurabilmek için direksiyonu sola kırıp dağa vurup, aracı yatırıyor. Şoför arkadaşımız çok cesurdu. Son ana kadar direksiyonu bırakmadı" dedi.

Kaza, pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında meydana geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajda şarampole devrilen otobüsteki 4 asker şehit oldu, 2 şoför yaşamını yitirdi, 27 asker de yaralandı.

Devrilen otobüsün peşinden gelen, kendisi de öndeki araç gibi asker taşıyan otobüsün şoförü Rıza Peker, o anları şu sözlerle anlattı.

"Alaşehir'den arkadaşlarımızı aldık. Mersin'e gidecektik. Oradan da Kıbrıs'a geçeceklerdi. Afyon Çay'a geçtikten sonra dinlenme tesisinde mola verdik. Askerlerimiz ve arkadaşlarımız orada dinlendi. Gıda ihtiyaçlarını karşıladılar. Daha sonra Konya'da bir benzin istasyonunda mola verdik. Yolculuk devam etti. Mersin Mut'a gelmeden önce çok zor bir rampa vardı. Hepimiz orada çok dikkatliydik. Arkadaşımız benim 4 araç önümdeydi. Bir anda şoför arkadaşımızın freninin tutmadığını gördük. Bir iki viraja çok keskin ve sert girdi. Önündeki iki aracı ikaz etti. Selektör ve kornayla iki otobüsü kurtardı. Otobüsler kendilerini sağa attı. Otobüsün tekerlerinden duman çıkıyordu. En son viraja geldiğimizde arkadaşımız sert geçti. Karşıdan bir sivil araç geliyordu. O anda yedek kaptan da yanındaydı. İki arkadaşımız da son olarak, otobüsteki askerleri ikaz ederek, 'Emniyet kemerlerinizi takın' diye bağırmış. Sıkı tutunmalarını söyleyerek, aracı dağa yaslayacaklarını söylemişler. Aracı durdurabilmek için direksiyonu sola kırıp dağa vurup, aracı yatırıyor. Şoför arkadaşımız çok cesurdu. Son ana kadar direksiyonu bırakmadı. Görevini layıkıyla yaptı. Biz onları mesleki anlamda şehit olarak görüyoruz. Yanındaki arkadaşımız da yanından hiç ayrılmadı. Bu 2-3 dakikalık bir kaza. O esnada şoför arkadaşımızın birilerine telefon ettiği söyleniyor. Bunların hepsi asılsız iddialar. Biz şoförüz, kutsal bir görev yapıyoruz. Bizim görevimiz taşıdığımız canları sağ salim yerine emanet etmektir. Arkadaşımız da son ana kadar mücadelesini verdi. Mekanları cennet olsun. Bizim araçlarımızın düzenli olarak bakımları yapılıyor. Araç Haziran'da muayeneden geçti, bunları raporlarla belgeledik. Biz 25 yıl önce böyle bir acı yaşamıştık, bir arkadaşımızı kaybetmiştik. Bu olay da bizim için çok üzücü oldu"

'OTOBÜS KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPSAYDI, ASKERLERDEN HİÇBİRİ SAĞ ÇIKMAZDI'Otobüse bulunan iki şoförün de son derece mücadeleci olduğunu aktaran Peker, "Gemiyi en son kaptan terk eder ya, bizde de en son şoför terk eder. Karşıdan gelen arabada kaç kişi olduğunu bilemiyorsunuz. Otobüsün o hızla karşıdaki arabanın üstüne geçtiğini düşünün, öyle olsaydı bu askerlerden hiçbiri sağ çıkmazdı. Havuz gibi bir yere düştü. İki aracın önüyle arkası ve ortası askıda kalıyor ve o askıdan askerler kurtuluyor. Askerlere emniyet kemeri ikazında bulunmaları, o askerleri koltuklarında tuttu. Kendilerini düşünmeyip, yolcuları düşündüler" dedi.

Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurbanlık satıyor ADANA'da özel bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışan üniversite mezunu Derya Özdakak (24) boş zamanlarını, babası Hikmet Özdakak'a yardım etmek için geldiği kurbanlık pazarında değerlendiriyor. Koyun satışı yapan Derya Özdabak'ı görenler önce şaşırıyor sonra da tebrik ediyor.

Mersin Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünden 2 yıl önce mezun olan ve daha sonra Adana'da bir özel bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başlayan Derya Özdakak'ın pandemi sürecinden sonra mesai saatlerinde azalma oldu. Boş vakitlerini evde geçirmekten sıkılan genç kadın, besicilik yapan ve kentteki kurban pazarında koyun satan babası Hikmet Özdakak'a (51) yardım etmeye karar verdi. Her sabah erken saatlerde babasıyla birlikte kurbanlık pazarına gelen Özdakak, koyunları yemleyerek günlük bakımlarını yapmaya başladı. Koyun satışı da yapan genç kadını görenler önce şaşırsa da sonrasında Özdakak'ı tebrik ediyor. Koyunlarının bulunduğu ağılın girişine 'Üniversite mezunu koyuncu' yazılı tabela asan Derya Özdakak, babasına yardım ettiği ve mesleği öğrendiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

'KADIN OLMAM KOYUNCULUK YAPMAMA ENGEL DEĞİL'Babasına yardıma geldiği kurbanlık pazarında çalışan üniversite mezunu ve tek kadın olduğunu dile getiren Derya Özdakak, pandemi sürecinde boş vakitleri artınca evde sıkıldığını daha sonra babasının yanına gidip gelmeye başladığını söyledi. Geçen yıl üniversite mezunu ağabeyi Halil Özdakak'ın babasına yardım ettiğini ama şu an ağabeyinin Adana dışında olduğunu söyleyen Özdakak, "Bu sene sıra bende. Ben her sabah kalkıp babama yardıma geliyorum. Kadın veya üniversite mezunu olmam koyunculuk yapmama engel değil. Arkamda 'Üniversite Mezunu Koyuncu' yazan tabelamız da var. Annem de aynı şekilde babama yardım ediyor. Yani burada bir aile dayanışması var diyebilirim. Koyunlarla aram çok iyidir. Her birine isim taktım. Onlar beni ben onları çok seviyorum. Ara sıra boynuzlu olan koyunlar canımı yakabilir diye korktuğum anlar oldu ama zamanla alıştımö dedi.

'KOYUN SATARKEN EN ZORLANDIĞIM PAZARLIK YAPMAK'

İnsanların çalıştığı koyun ağılının önünden geçerken kendisini görünce ilk etapta garipsediğini ve daha sonra hikayesini sorunca onlar tarafından tebrik edildiğini söyleyen Özdakak, koyunlarla ilgilenirken bazı kişilerin fotoğrafını çektiğini belirtti. Üniversite mezunu bir kadın olarak gocunmadan, çekinmeden koyunların içine girmenin ve kurbanlık satmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren genç kadın, "Babama destek olmak bana fazlasıyla gurur veriyor. Bu işi de hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. Besicilik emek gerektiren bir meslek. Bundan dolayı en çok zorlandığım pazarlık kısmı oluyor. İnsanlar bazen emeğimizin karşılığı etmeyen fiyatlarla koyun almak istiyorlar. Her şeye rağmen burada olmaktan mutluyum. Babam üç çocuğunu koyun besleyip, satarak okuttu. Ben de burada ona çıraklık yaparak emeklerine teşekkür etmiş oluyorumö diye konuştu.

Baba Hikmet Özdakak ise yaklaşık 40 yıldır besicilik yaptığını ve üç çocuğunu da okuttuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti. Kızının kendisine yardım ettiği için gurur duyduğunu dile getiren baba Özdakak, bir kadın olarak Derya'nın birçok erkekten daha iyi koyunculuk yaptığını söyledi.