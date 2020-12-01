Son dakika... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ (TEKRAR) - Son Dakika

Son dakika... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ (TEKRAR)

01.12.2020 12:56
Son dakika... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ (TEKRAR), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallardan Ayşe Gürsoy (46) ve Murat Solmaz (35), cenazelerin koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde yıkandığını anlattı.

Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallardan Ayşe Gürsoy (46) ve Murat Solmaz (35), cenazelerin koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde yıkandığını anlattı. Her gün ölü bedenlere dokunan gassallar, koronavirüslü cenazelerin ise hastanede yıkandıktan sonra silikonla kapatılan ceset torbasına konularak son yolculuklarına hazırlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallar hem mesleklerini nasıl yaptıklarını hem de son koronavirüs döneminde yaşadıklarını anlattı. Her gün ölü bedenlere dokunan gassallar, koronavirüs salgını nedeniyle birtakım önlemler altında işlerini sürdürüyor.

'ÖLÜ BEDENLERDEN KORKMUYORUM'Cenaze Hizmetleri ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde çalışan 3 kadından biri olan üç çocuk annesi Ayşe Gürsoy, işlerini dışarıdan çok zor görünse de severek yaptıklarını dile getirdi. Ölü bedenlerin kendisini ürkütmediğini belirten Gürsoy, "5 yıldır bu işi yapıyorum. Çocuklarım, eşim her zaman destek oldu. Zaman zaman zorlandığımız cenazeler oluyor. Cenaze yakınlarını görünce üzülüyoruz. Ama işimi severek yapıyorum. Evet herkesin yapabileceği bir meslek değil. Cenazelerden korkmuyorum, onları bebek misali yıkayıp, sahiplerine teslim ediyoruz. İlk cenazem denizde boğulan bir kişiye aitti. Kalp krizi geçiren 10 yaşındaki bir kız çocuğunun cenazesini yıkarken çok etkilenmiştim. Annesi geldi aklıma, o cenazeyi hem yıkadım hem ağladım" dedi.

'KORONAVİRÜSLÜ CENAZELER HASTANEDE YIKANIYOR'Koronavirüslü cenazelerin hastanede yıkandığını belirten Gürsoy, "Koronavirüs nedeniyle cenazeyi yıkarken tek kullanımlık tulum giyiyoruz, eldiven ve maske takıyoruz. Koronavirüsten ölen hastalarımızı hastanede yıkıyoruz. Gasilhaneye getirilmiyor. Yıkandıktan sonra ceset torbasına koyarak silikonluyoruz. Bazı cenazelerimiz ise tabutla defnediliyor. Mezarlıkta çalışan kazıcılarımız, imamlarımız, şoförlerimiz zarar görmesin diye bu yöntemi uyguluyoruz" dedi.

'GASİLHANEYE 2 KİŞİDEN FAZLASINI ALMIYORUZ'

13 yıldır gassallık yapan 2 çocuk babası Murat Solmaz ise, "Gassallık herkesin yapabileceği bir iş değil, hem ürperme, korku var hem herkes buna cesaret edemez. İşimizi severek yapıyoruz. Zaman zaman etkilendiğimiz cenazeler oluyor. Özellikle çocuk cenazeler bizi etkiliyor. Koronavirüslü cenazeler hastaneden yıkanmadan teslim edilmiyor artık. Cenaze yakınlarını alamıyoruz. İçeriye sadece 2 yakını girebiliyor. 60 yaş ve üzerini de alamıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Şehir Mezarlığı, Murat Solmaz, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ (TEKRAR) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Parası olmadan kabul edildiği otobüsün ücretini mektupla gönderen şahıs, şoförlere duygu dolu anlar yaşattı Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta
Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok         
13:37
Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin         
13:21
Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler Erken seçim tartışmalarına Cem Uzan da dahil oldu: Yüzde 50'yi geçemiyorlar, erken seçime gitmezler         
12:53
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak         
11:33
Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası         
11:30
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 13:46:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ (TEKRAR) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei