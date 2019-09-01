Son Dakika Haberleri: Son dakika: Diagne Anderlecht yolunda! İşte Galatasaray'ın talebi...
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Son dakika: Diagne Anderlecht yolunda! İşte Galatasaray'ın talebi...

3 saat önce

Galatasaray, Diagne için Anderlecht Kulübünden 3 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu talep etti.

Son dakika: Diagne Anderlecht yolunda! İşte Galatasaray'ın talebi..., System.String[]

Galatasaray, Diagne için Anderlecht Kulübünden 3 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu talep etti.


Radamel Falcao'nun gelmesi ile gözden düşen Diagne de yıllık ücreti ile alakalı Belçika ekibi ile pazarlık, görüşme halinde...


Senegalli futbolcu kulüp ile anlaşması durumunda transfer resmiyete dökülecek.


VERONA İDDİASI


Öte yandan İtalyan basınında Tuttosport'un haberine göre Mbaye Diagne, Serie A ekibi Hellas Verona ile anlaştı. Senegalli futbolcu için 2,5 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceği kaydetti. Hatta Diagne'nin yarın sağlık kontrollerinden geçeceği yazıldı.

Mbaye Diagne, Galatasaray, Anderlecht, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:54 
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