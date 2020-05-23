Son dakika! Diagne'den flaş açıklama: 'Galatasaray beni satmak istiyorsa...'

SPOR ARENA DIŞ HABER | The Guardian'dan Paul Doyle'a konuşan 28 yaşındaki Senagalli golcü Diagne'nin açıklamaları şu şekilde:



"Club Brugge beni 'Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacımız var' diyerek transfer etti. Hatta, teknik direktör Clement, 'Seni Şampiyonlar Ligi için transfer ettik. Bizi gruptan çıkar.' dedi."



"PSG MAÇINDA PENALTIYI KULLANMAMALIYDIM"



Club Brugge'de kadro dışı kalmasına sebep olan PSG maçındaki penaltı olayıyla ilgili konuşan Dşagne; "O penaltıyı kullanmamalıydım. Ancak, o an çok ateşliydim. Penaltıyı ben kazandırmıştım ve kullanıp gol atmaya karar verdim. Adrenalin seviyem yüksekti. Takımıma yardım etmek istiyordum. Sonrasında takımdan ve teknik direktörden özür diledim fakat teknik direktör beni kadro dışı bıraktı." dedi.



"CLEMENT BENİ HİÇ İSTEMEDİ"



"Her gün takımla antrenmanlara çıktım ve elimden geleni fazlasıyla yaptım. Ancak teknik direktör beni asla maç kadrosuna almadı. Benim yerime aldığı futbolculara saygım var ama benimle aynı seviyede değiller. Ben de teknik direktörle görüştüm. Bana, "Burada patron benim ve kararları ben veririm." dedi. Sonraki görüşme taleplerimi kabul etmedi. Brugge'deki son 3 ayımda bana tek bir kelime bile etmediler. Sade bir 'Merhaba'dan başka bir şey duymadım. Philippe Clement'in beni ilk günden beri istemediğini düşünüyorum. O penaltıyı kullanmamı ve kaçırmamı fırsat olarak görüp beni kadro dışı bıraktı."



"GALATASARAY BENİ SATMAK İSTİYORSA..."



Gelecek planlarıyla ilgili konuşan Senegalli golcü, "Galatasaray için oynamaktan mutluluk duyarım ancak beni isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum. Henüz Galatasaray'dan kimseyle konuşmadım. Bazı insanlar, Galatasaray'ın çok maaş alan oyuncuları göndermesi gerektiğini söylüyor. Kimi kastettiklerini bilmiyorum. Galatasaray beni satmak istiyorsa, kendi stilime uygun bir kulüp hemen bulurum." sözlerini kullandı.



"TREZEGUET 'HEMEN PREMIER LİG'E GEL' DİYOR"



Kasımpaşa'dan eski takım arkadaşı olan ve şimdi Aston Villa forması giyen Trezeguat ile sürekli konuştuğunu söyleyen Diagne; "Bana bir an önce İngiltere'ye gitmem gerektiğini söylüyor. Ben kuvvetli biriyim. Top saklarım, topsuz oyunu iyi oynarım, hava toplarında iyiyim ve yakaladığım pozisyonu atarım. Tüm bildiklerim bunlar. Galatasaray'da veya başka bir yerde tekrar oynamaya başladığım zaman arka arkaya goller atacağımı göreceksiniz."



"NOTTINGHAM FOREST İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"



İnstagram'da yaptığı Nottingham Forest paylaşımıyla ilgili soruya Diagne, "Onu paylaştım ama Nottingham Forest ile ilgili bir şey olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle resmi bir durum yok. Forest'ı vurgulamak istesem söylerdim. Ancak kasıtlı yaptığım bir şey değildi. Forest benimle konuşmadı. Eğer beni istiyorlarsa önce Galatasaray ile görüşmeli. Şu ana kadar Galatasaray ile görüşüp görüşmediklerini bilmiyorum." cevabını verdi.



