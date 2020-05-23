Son dakika! Diagne'den flaş açıklama: 'Galatasaray beni satmak istiyorsa...' - Son Dakika

Son dakika! Diagne'den flaş açıklama: 'Galatasaray beni satmak istiyorsa...'

SPOR ARENA DIŞ HABER | The Guardian'dan Paul Doyle'a konuşan 28 yaşındaki Senagalli golcü Diagne'nin açıklamaları şu şekilde: "Club Brugge beni 'Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacımız var' diyerek transfer etti.

Son dakika! Diagne'den flaş açıklama: 'Galatasaray beni satmak istiyorsa...', System.String[]

SPOR ARENA DIŞ HABER | The Guardian'dan Paul Doyle'a konuşan 28 yaşındaki Senagalli golcü Diagne'nin açıklamaları şu şekilde:


"Club Brugge beni 'Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacımız var' diyerek transfer etti. Hatta, teknik direktör Clement, 'Seni Şampiyonlar Ligi için transfer ettik. Bizi gruptan çıkar.' dedi."


"PSG MAÇINDA PENALTIYI KULLANMAMALIYDIM"


Club Brugge'de kadro dışı kalmasına sebep olan PSG maçındaki penaltı olayıyla ilgili konuşan Dşagne; "O penaltıyı kullanmamalıydım. Ancak, o an çok ateşliydim. Penaltıyı ben kazandırmıştım ve kullanıp gol atmaya karar verdim. Adrenalin seviyem yüksekti. Takımıma yardım etmek istiyordum. Sonrasında takımdan ve teknik direktörden özür diledim fakat teknik direktör beni kadro dışı bıraktı." dedi.


"CLEMENT BENİ HİÇ İSTEMEDİ"


"Her gün takımla antrenmanlara çıktım ve elimden geleni fazlasıyla yaptım. Ancak teknik direktör beni asla maç kadrosuna almadı. Benim yerime aldığı futbolculara saygım var ama benimle aynı seviyede değiller. Ben de teknik direktörle görüştüm. Bana, "Burada patron benim ve kararları ben veririm." dedi. Sonraki görüşme taleplerimi kabul etmedi. Brugge'deki son 3 ayımda bana tek bir kelime bile etmediler. Sade bir 'Merhaba'dan başka bir şey duymadım. Philippe Clement'in beni ilk günden beri istemediğini düşünüyorum. O penaltıyı kullanmamı ve kaçırmamı fırsat olarak görüp beni kadro dışı bıraktı."


"GALATASARAY BENİ SATMAK İSTİYORSA..."


Gelecek planlarıyla ilgili konuşan Senegalli golcü, "Galatasaray için oynamaktan mutluluk duyarım ancak beni isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum. Henüz Galatasaray'dan kimseyle konuşmadım. Bazı insanlar, Galatasaray'ın çok maaş alan oyuncuları göndermesi gerektiğini söylüyor. Kimi kastettiklerini bilmiyorum. Galatasaray beni satmak istiyorsa, kendi stilime uygun bir kulüp hemen bulurum." sözlerini kullandı.


"TREZEGUET 'HEMEN PREMIER LİG'E GEL' DİYOR"


Kasımpaşa'dan eski takım arkadaşı olan ve şimdi Aston Villa forması giyen Trezeguat ile sürekli konuştuğunu söyleyen Diagne; "Bana bir an önce İngiltere'ye gitmem gerektiğini söylüyor. Ben kuvvetli biriyim. Top saklarım, topsuz oyunu iyi oynarım, hava toplarında iyiyim ve yakaladığım pozisyonu atarım. Tüm bildiklerim bunlar. Galatasaray'da veya başka bir yerde tekrar oynamaya başladığım zaman arka arkaya goller atacağımı göreceksiniz."


"NOTTINGHAM FOREST İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"


İnstagram'da yaptığı Nottingham Forest paylaşımıyla ilgili soruya Diagne, "Onu paylaştım ama Nottingham Forest ile ilgili bir şey olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle resmi bir durum yok. Forest'ı vurgulamak istesem söylerdim. Ancak kasıtlı yaptığım bir şey değildi. Forest benimle konuşmadı. Eğer beni istiyorlarsa önce Galatasaray ile görüşmeli. Şu ana kadar Galatasaray ile görüşüp görüşmediklerini bilmiyorum." cevabını verdi.


Mbaye Diagne, The Guardian, Club Brugge, Brugge, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 01:06 

Son Dakika Spor Son dakika! Diagne'den flaş açıklama: 'Galatasaray beni satmak istiyorsa...' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu 2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar? NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı         
19:01
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi         
18:51
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti         
18:37
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin         
18:24
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş         
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü         
17:39
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var         
17:21
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi         
17:11
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı         
17:11
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı         
17:01
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi 40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi         
16:31
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı         
16:27
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor         
15:54
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi         
15:53
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi         
15:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi         
15:51
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı         
15:50
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum         
15:39
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL         
15:39
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı         
15:29
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı         
15:28
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu         
14:51
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu         
14:49
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi         
14:41
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum         
14:31
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu         
14:27
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti         
14:15
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı         
13:59
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu         
13:57
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 19:21:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Diagne'den flaş açıklama: 'Galatasaray beni satmak istiyorsa...' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]