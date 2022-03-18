Son dakika haber: DİAYDER DAVASINDA İKİ İBB ÇALIŞANI HAKKINDA SAVCILIĞA İHBARDA BULUNULMASINA KARAR VERİLDİ (1) - Son Dakika

PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada, tanık olarak dinlenen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın hakkında mahkeme savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Aydın Ayhan ve Mehmet İnan hakkında yurt dışı yasağıyla tahliyelerine karar verdi. DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın aralarında bulunduğu 4 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.