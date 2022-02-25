Son Dakika | Didim'de denizde kaybolan şahsın cenazesi Söke'de toprağa verildi - Son Dakika
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Son Dakika | Didim'de denizde kaybolan şahsın cenazesi Söke'de toprağa verildi

25.02.2022 00:57
Son Dakika | Didim'de denizde kaybolan şahsın cenazesi Söke'de toprağa verildi

Son dakika gelişmesine göre Cesedi yedi ay sonra Yunanistan karasularından çıkan Mesut Çobanoğlu'nun cenazesi Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cesedi yedi ay sonra Yunanistan karasularından çıkan Mesut Çobanoğlu'nun cenazesi Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mesut Çobanoğlu, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü Aydın'ın Didim ilçesi Cennet Koy mevkiinde serinlemek için denize girmişti. Denize girmeden önce eşi ile telefonda görüşen 59 yaşındaki Çobanoğlu, akşam saatlerinde evine dönmeyince polise haber verilmiş ve arama çalışmalarına başlanmıştı. Uzun süre yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. olayın ardından Yunanistan karasularında bir erkek cesedi bulundu. Durumun Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan yazışma ve incelemeler neticesinde cesedin Mesut Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Evli ve 2 çocuk babası Mesut Çobanoğlu'nun cenazesi Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Çobanoğlu, Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"Çobanoğlu'nun abisi teşekkür etti"

Talihsiz şekilde hayatını kaybeden Mesut Çobanoğlu'nun cenazesine 7 ay sonra kavuşan aile fertlerinden ağabey Yılmaz Çobanoğlu, "Allah devletimize zeval vermesin. Son 6 aydır büyük emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Başta devletimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza minnettarız. Sağ olsunlar var olsunlar. Bulunması bir nebze olsun acımıza merhem oldu" diye konuştu. - AYDIN

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YUNANİSTAN KIYISINDA CESEDİ BULUNAN ÇOBANOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ YUNANİSTAN KIYISINDA CESEDİ BULUNAN ÇOBANOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ Didim'de denizde kaybolan şahsın cenazesi Söke'de toprağa verildi Didim'de denizde kaybolan şahsın cenazesi Söke'de toprağa verildi

Yunanistan, Bağarası, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Didim'de denizde kaybolan şahsın cenazesi Söke'de toprağa verildi - Son Dakika


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