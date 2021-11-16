Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Didim açıklarında 11 Kasım'da, yelkenli bir teknenin yan yattığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, 9 düzensiz göçmeni karaya çıkartmıştı. Bölgede bir kadının cesedine ulaşılmıştı.

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