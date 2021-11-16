Üye Girişi
Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

16.11.2021 20:21

Aydın'ın Didim ilçesinde 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Didim açıklarında 9 düzensiz göçmenin kurtarıldığı 11 Kasım'daki kazada, cansız bedenine ulaşılan kadının, Irak uyruklu Dilan Yousıf Habeeb (25) olduğunu belirledi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, organizatör oldukları değerlendirilen şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 Ukrayna uyruklunun da bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin tardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Türk vatandaşı R.G. tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Didim açıklarında 11 Kasım'da, yelkenli bir teknenin yan yattığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, 9 düzensiz göçmeni karaya çıkartmıştı. Bölgede bir kadının cesedine ulaşılmıştı.

Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Hisarcık, Kasım, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti 20:25 Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim 20:05 Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim
19:53 "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı 17:37 Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Son Dakika Haberleri
20:41 Josef de Souza'dan A Milli Takımına destek! Yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti
20:36 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı
20:05 Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim
20:04 Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu
19:52 "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru
19:49 3 aylık bebeğini döverek öldüren baba, acılı annenin yaptığı şikayet sonucu tutuklandı
19:31 Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek
19:08 Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı
18:48 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım
18:24 Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun
Josef de Souza'dan A Milli Takımına destek! Yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti Josef de Souza'dan A Milli Takımına destek! Yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti         
20:42
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok         
20:26
Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu         
20:13
Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu         
20:04
Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti         
17:51
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 20:53:19. #1.11#
SON DAKİKA: Didim'de düzensiz göçmenin öldüğü tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement