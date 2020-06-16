Son dakika! Didim'de kaçak yapılar ile mücadele devam ediyor - Son Dakika

Son dakika! Didim'de kaçak yapılar ile mücadele devam ediyor

Son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından kaçak yapılara karşı başlatılan mücadele devam ediyor.

Son dakika! Didim'de kaçak yapılar ile mücadele devam ediyor, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından kaçak yapılara karşı başlatılan mücadele devam ediyor.


Didim Belediyesi ilçede yapı kayıt belgesi olmayan ve kaçak olan yapılar yıkılmaya devam ediyor. Son olarak Didim Akbük Mahallesi, Kumkent civarında, Sahte Cennet sahilinde bulunan ticari işletmenin yer aldığı binanın kaçak olan ilaveleri Yapı Kayıt Belgesinin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından iptal edilmesinin ardından belediye ekipleri tarafından yıkım gerçekleştirildi ve bina yasal konuma getirildi.


Binada bulunan kaçak ilaveler belediyeye ait iş makineleri tarafından alandan kaldırılırken süreç boyunca, bölgede güvenliği sağlamak amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri hazır bulundu. - AYDIN

Didim Belediyesi, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Didim'de kaçak yapılar ile mücadele devam ediyor - Son Dakika

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