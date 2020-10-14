Son dakika haberleri... - Didim'de sahte tapu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

- Didim'de sahte tapu operasyonu: 6 gözaltı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen şebeke üyeleri düzenlenen operasyonla göz altına alındı. İkisi kadın toplam 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan şebekeye üyeleri, Avusturya'da yaşadığı öğrenilen A.M adlı şahsın Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'ndeki bulunan villasını almaya çalıştığı bilgisine ulaşan emniyet güçleri harekete geçti. Şüphelilerin tapudaki işlemleri esnasında baskın yapan emniyet güçleri yaptıkları operasyonla şebeke üyeleri A.T, V.Y, R.O, Y.K, S.Ç ve S.D'yi yakalayarak göz altına aldı. Şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında, '2 adet yurtdışında yaşayan A.T ve G.Y adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, 1 adet taklit imza atmak için deneme yapılmış not defteri, yurtdışında yaşayan ve tapusu alınmak istenen A.M isimli şahsa ait 6 adet renkli vesikalık fotoğraflar, çok sayıda vekaletname, senet ve başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ele geçirildi. İkisi kadın toplam 6 şüpheli nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Didim Adliyesine sevk edildi.