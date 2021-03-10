Son Dakika | "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Son Dakika | "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

10.03.2021 21:35

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı"nda Türkiye'de iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı"nda Türkiye'de iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, vatandaşların hayatını kolaylaştıran dijital uygulamaları hayata geçirmek, özellikle iş dünyasına yönelik bürokrasinin azaltılması ve dijital kamu uygulamaları yoluyla Türkiye'de iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

"Dijital Türkiye"nin yanı sıra yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili konuların da ele alındığı toplantıda, bir işletmenin kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadar geçen süreçte kalitesini ölçen "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde Türkiye'nin çok daha üst sıralara taşınacağına işaret edildi.

Endeksin 2010 yılı sıralamasında 73'üncü sırada olan Türkiye'nin, 2020 yılı sıralamasında 33'üncü sıraya yükseldiği ve bundan sonraki hedefin ise ilk 20 ülke içerisinde yer almak olduğu belirtildi.

Toplantıda, iş yapma kolaylığı reform gündeminde yer alan 39 eylemden 10'unun "Dijital Dönüşüm Paketi" olarak belirlendiği, bu kapsamda, yerli-uluslararası yatırımcılar dahil tüm girişimcilerin kamuyla olan işlerini kolaylaştıracak kararlar alınacağı aktarıldı. Toplantıda bu kapsamda yapılacaklar şöyle sıralandı:

"Kamuda imza sirküleri yükümlülüğünün kaldırılması. İş insanlarının mevcut imzalarının dijital ortama aktarılması ve ticari faaliyetlerinde kullanabilmelerinin sağlanması. Perakende Bilgi Sistemi PERBİS ile e-Belediye sistemlerinin entegre edilerek iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmasının kolaylaştırılması. İnşaat izinlerinde tek durak ofis uygulamasına geçilmesi ve inşaat izin süreçlerinin kolaylaştırılması. Belediyeler ile tapu idaresi sistemlerinin uyumlu hale getirilmesiyle taşınmaz bilgilerinin otomatik olarak tapu idaresine aktarılması. Tüm taşınır sicillerinin tek bir veri tabanında tutulması, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi ile e-Belediye entegrasyonunun yaygınlaştırılması ve belge yükümlülüğünün azaltılması."

Bu doğrultuda ilgili mevzuat ihtiyaçlarının da mart ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Vatandaşların yüzde 95'i "türkiye.gov.tr"yi beğeniyle kullanıyor

Toplantıda, 2020'de "Dijital Türkiye Kapısı"na giriş sayısının 2 milyar 300 milyonu geçtiği, 2021'in ilk iki ayında 481 milyona ulaştığı kaydedildi.

Son kamuoyu araştırması sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 95'inin "türkiye.gov.tr"yi beğeniyle kullandığına değinilen toplantıda, "Dijital Türkiye Platformu"nda tek ekranda sunulan bütünleşik uygulamalardan "İkametgahım" uygulamasının gelecek günlerde, "Çalışma Hayatım" uygulamasının ise nisan ayı içinde faaliyete geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Akıllı sistemler ile "Siber Güvenlik" alanının giderek önem arz etmeye başladığı ve güvenlik alanında alınan tedbirlerin artırıldığına da değinilen toplantıda, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını da hızla geliştirmeye devam ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayDijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısıkülliye

Muhabir Abdullah Yasin Güler

Redaktör Aylin Dal

Yayınlayan Fatma Can

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda, vatandaşların hayatını kolaylaştıran dijital uygulamaları hayata geçirmek, iş dünyasına yönelik bürokrasinin azaltılması ve dijital kamu uygulamaları yoluyla Türkiye'de iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi

"Dijital Türkiye Kapısı"na giriş sayısının bu yılın ilk iki ayında 481 milyona ulaştığı kaydedildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı"nda Türkiye'de iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, vatandaşların hayatını kolaylaştıran dijital uygulamaları hayata geçirmek, özellikle iş dünyasına yönelik bürokrasinin azaltılması ve dijital kamu uygulamaları yoluyla Türkiye'de iş yapma kolaylığını artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

"Dijital Türkiye"nin yanı sıra yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili konuların da ele alındığı toplantıda, bir işletmenin kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadar geçen süreçte kalitesini ölçen "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde Türkiye'nin çok daha üst sıralara taşınacağına işaret edildi.

Endeksin 2010 yılı sıralamasında 73'üncü sırada olan Türkiye'nin, 2020 yılı sıralamasında 33'üncü sıraya yükseldiği ve bundan sonraki hedefin ise ilk 20 ülke içerisinde yer almak olduğu belirtildi.

Toplantıda, iş yapma kolaylığı reform gündeminde yer alan 39 eylemden 10'unun "Dijital Dönüşüm Paketi" olarak belirlendiği, bu kapsamda, yerli-uluslararası yatırımcılar dahil tüm girişimcilerin kamuyla olan işlerini kolaylaştıracak kararlar alınacağı aktarıldı. Toplantıda bu kapsamda yapılacaklar şöyle sıralandı:

"Kamuda imza sirküleri yükümlülüğünün kaldırılması. İş insanlarının mevcut imzalarının dijital ortama aktarılması ve ticari faaliyetlerinde kullanabilmelerinin sağlanması. Perakende Bilgi Sistemi PERBİS ile e-Belediye sistemlerinin entegre edilerek iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmasının kolaylaştırılması. İnşaat izinlerinde tek durak ofis uygulamasına geçilmesi ve inşaat izin süreçlerinin kolaylaştırılması. Belediyeler ile tapu idaresi sistemlerinin uyumlu hale getirilmesiyle taşınmaz bilgilerinin otomatik olarak tapu idaresine aktarılması. Tüm taşınır sicillerinin tek bir veri tabanında tutulması, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi ile e-Belediye entegrasyonunun yaygınlaştırılması ve belge yükümlülüğünün azaltılması."

Bu doğrultuda ilgili mevzuat ihtiyaçlarının da mart ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Vatandaşların yüzde 95'i "türkiye.gov.tr"yi beğeniyle kullanıyor

Toplantıda, 2020'de "Dijital Türkiye Kapısı"na giriş sayısının 2 milyar 300 milyonu geçtiği, 2021'in ilk iki ayında 481 milyona ulaştığı kaydedildi.

Son kamuoyu araştırması sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 95'inin "türkiye.gov.tr"yi beğeniyle kullandığına değinilen toplantıda, "Dijital Türkiye Platformu"nda tek ekranda sunulan bütünleşik uygulamalardan "İkametgahım" uygulamasının gelecek günlerde, "Çalışma Hayatım" uygulamasının ise nisan ayı içinde faaliyete geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Akıllı sistemler ile "Siber Güvenlik" alanının giderek önem arz etmeye başladığı ve güvenlik alanında alınan tedbirlerin artırıldığına da değinilen toplantıda, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını da hızla geliştirmeye devam ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayDijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısıkülliye

Muhabir Abdullah Yasin Güler

Redaktör Aylin Dal

Yayınlayan Fatma Can

Son Dakika | Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Son Dakika | Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Son Dakika | Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Son Dakika | Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 'Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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