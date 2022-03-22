Son dakika! Dikkatsiz sürücüler aynı yolda 3 günde 3 defa kaza yaptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika! Dikkatsiz sürücüler aynı yolda 3 günde 3 defa kaza yaptı... O anlar kamerada

22.03.2022 23:00

Bir son dakika haberine göre Dikkatsiz sürücüler aynı yolda 3 günde 3 defa kaza yaptı.

Dikkatsiz sürücüler aynı yolda 3 günde 3 defa kaza yaptı... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da dikkatsiz sürücüler aynı kavşakta 3 günde 3 defa kaza yaptı. O kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde dört sokağın birleştiği alanda meydana geldi. 3 günde 3 kazanın yaşandığı o yolda dikkatsiz ve hızlı şekilde ilerleyen araçlar dört yolda kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan 3 kazada yaralanan olmazken; o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika! Dikkatsiz sürücüler aynı yolda 3 günde 3 defa kaza yaptı... O anlar kamerada
Son dakika! Dikkatsiz sürücüler aynı yolda 3 günde 3 defa kaza yaptı... O anlar kamerada
Son dakika! Dikkatsiz sürücüler aynı yolda 3 günde 3 defa kaza yaptı... O anlar kamerada

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Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza Aynı kavşakta 3 günde 3 kaza

Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Dikkatsiz sürücüler aynı yolda 3 günde 3 defa kaza yaptı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Dikkatsiz sürücüler aynı yolda 3 günde 3 defa kaza yaptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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