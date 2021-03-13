Son dakika! Dikkatsizlik kazaya neden oldu - Son Dakika

Niğde'de traktör sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde kavşakta dönmesi kazaya neden oldu.

Niğde'de meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde kavşakta dönmeye çalıştığı traktöre bağlı römork, yanındaki araca çarptı. Kazada otomobilin tamponu düşerken, sürücüsü de neye uğradığını şaşırdı. - NİĞDE