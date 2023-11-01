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Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltında! İfade verecekler - Son Dakika

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltında! İfade verecekler

Son Güncelleme: 01.11.2023 07:21

Haklarında bir süredir soruşturma yürütülen ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat çifti gözaltına alındı. Çiftin aile üyelerinden de gözaltına alınanlar oldu. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifade verecek.

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polat çiftinin dışında aile üyelerinden de gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

EVLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Son Dakika! Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Son Dakika! Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

ŞİRKETLERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

Son Dakika! Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltında! İfade verecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltında! İfade verecekler - Son Dakika
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