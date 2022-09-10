Son Dakika | Dilek, oğlunu almaya gittiği boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Dilek, oğlunu almaya gittiği boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

10.09.2022 16:15
Son Dakika | Dilek, oğlunu almaya gittiği boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'de M.K., doğum günü nedeniyle kendinde kalan oğlunu almaya gelen ayrı yaşadığı eşi Dilek Karaman'ı tabancayla vurarak öldürdü.

MERSİN'de M.K., doğum günü nedeniyle kendinde kalan oğlunu almaya gelen ayrı yaşadığı eşi Dilek Karaman'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Akdeniz ilçesinde özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman ile M.K., bir süre önce boşanma kararı alıp ayrı evlerde yaşamaya başladı. Dava sürerken, Karaman, dün doğum günü olduğu için babasın yanında olan oğlunu almak için K.K.'nin Karacailyas'taki evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K., yanındaki tabancayı çekip Dilek Karaman'a ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaman'ın hayatını kaybettiği saptandı.

Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. M.K. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


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Kaynak: DHA

Akdeniz, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Dilek, oğlunu almaya gittiği boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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