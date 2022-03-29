Son dakika... Dinar'da vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar Dinar ilçesinde, 1993 yılında Bingöl'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Faruk Demiray'ın vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Karahacılı köyünde, şehit annesi Şadiye Demiray (85) için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Demiray'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Demiray ailesi ve yakınları ile Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar, svil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.