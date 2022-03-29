Son dakika... Dinar'da vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika... Dinar'da vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi

29.03.2022 17:18
Son dakika... Dinar'da vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberler: Afyonkarahisar Dinar ilçesinde, 1993 yılında Bingöl'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Faruk Demiray'ın vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar Dinar ilçesinde, 1993 yılında Bingöl'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Faruk Demiray'ın vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Karahacılı köyünde, şehit annesi Şadiye Demiray (85) için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Demiray'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Demiray ailesi ve yakınları ile Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar, svil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Jandarma, Hisarcık, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Dinar'da vefat eden şehit annesinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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